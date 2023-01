Individuati altri abbandoni di rifiuti a ridosso del Torre dal Circolo Legambiente di Udine

Dopo alcune segnalazioni ricevute da parte di alcuni cittadini , alcuni aderenti al Circolo Legambiente di Udine , hanno effettuato un sopralluogo stamattina nella zona prospiciente al ponte sul fiume Torre di San Gottardo, a nord della S.S. Udine-Cividale, riscontrando notevoli abbandoni di materiali: un salotto intero con un divano e tre poltrone, alcuni mucchi con decine di copertoni di auto e in fondo della strada campestre vicino al guado, una montagna (oltre un centinaio!!) sempre di copertoni sicuramente scaricati da qualche gommista della zona.

L’abbandono era già stata segnalato al Comune di Remanzacco, verbalmente alcune settimane fa. Il Circolo Legambiente di Udine ritiene urgente che, come fatto già dall’amministrazione comunale di Udine oltre 10/ 15 anni fa, l’installazione di sbarre sulle strade di accesso al Torre per evitare abbandoni selvaggi come quelli riscontrati oggi le cui bonifiche poi ricadono a carico del Comuni.