Comune di Bagnaria Arsa: Non solo otto marzo – v edizione

Il 5 marzo alle 17.30 a Sevegliano presso la Sala Consiliare del Comune di Bagnaria Arsa si aprirà la quinta edizione dell’iniziativa “Non solo otto marzo” con la proiezione del docu-film “Le figlie sono come le madri: donne lungo la via della seta”. Sarà presente la regista Lisa Castagna che ripercorrerà le tappe che hanno portato alla realizzazione di questo splendido documentario girato in Asia Centrale sulle tracce dell’antica via carovaniera e incentrato sulle donne in relazione alla natura intesa come Terra Madre, che insegna loro ad essere donne e madri nonostante le differenze culturali.

Il 9 marzo alle 20.30 presso il Lasciato Paola dal Dan in Via della Chiesa a Privano di Bagnaria Arsa

Martina Delpiccolo presenterà il suo libro “Una voce carpita e sommersa. Bruna Sibille-Sizia”(Kappu edizioni). L’autrice attraverso una appassionata e profonda ricerca riaccende la luce sulla figura di Bruna Sibille Sizia che Tito Maniacco non esitò a definire: «La nostra prima e miglior narratrice in prosa degli anni Cinquanta, nonché, in assoluto la più rimossa della letteratura friulana in lingua italiana.»