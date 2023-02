Firme raggiunte: Alleanza Verdi e Sinistra sarà presente alle prossime elezioni regionali

“Alleanza Verdi-Sinistra ha raccolto più di 5mila firme e raggiunge così la quota necessaria per presentare la propria lista alle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia e in tutte le circoscrizioni. Una legge anacronistica, che non permette la raccolta firme tramite SPID, e iniqua, poiché non tiene conto del numero degli abitanti nelle circoscrizioni, obbliga tutte le liste non presenti in consiglio regionale a raccogliere circa 5000 firme nelle varie province della Regione. A partire da metà gennaio sono stati quindi organizzati diversi banchetti e punti di raccolta firme in tutte le province del Friuli-Venezia Giulia e, grazie allo sforzo unitario degli iscritti e simpatizzanti di Sinistra Italiana, Europa Verde e Possibile, la lista sarà presente alle elezioni regionali, con l’obiettivo di riportare in Consiglio Regionale la sinistra e le istanze ambientaliste. Ringraziamo tutti coloro i quali si sono adoperati in questo sforzo, dai nostri attivisti e attiviste, agli innumerevoli autenticatori, e tutti i cittadini e le cittadine del Friuli Venezia Giulia che hanno voluto in questo modo testimoniare l’importanza di questa presenza politica alle prossime elezioni regionali.” Alleanza Verdi-Sinistra, lista che fonda il suo agire su giustizia sociale e ambientale, sosterrà la candidatura di Massimo Moretuzzo a presidente della Regione, che così commenta il traguardo ottenuto: “Sono molto contento di poter contare sulla presenza di una forza come Alleanza Verdi e Sinistra in tutte le circoscrizioni, il suo impegno a livello nazionale e locale sui temi della transizione ecologica e nel contrasto alle disuguaglianze ci trovava già alleati in modo naturale. Ora che è stato superato anche lo scoglio burocratico potremo affrontare con più forza insieme la sfida elettorale”.