Comune di Udine: Europa Verde e Furio Honsell sui passaggi a livello in città

Come Europa Verde Udine restiamo basiti dalle dichiarazioni fatte dall’ex senatore Pittoni ieri durante la trasmissione Tamtam di Tv12. Dalle sue parole traspare una delega da parte del sindaco sulla questione dei passaggi a livello. Chiediamo chiarezza da parte del sindaco. Pittoni è stato delegato a portare avanti il dossier sui passaggi a livello?

Noi, lo diciamo subito, siamo fermamente contrari perché Pittoni insieme a Fontanini ha già fallito, lo dimostra il rimando al 2029 della dismissione annunciato qualche giorno fa durante una riunione a cui, da quanto ci risulta, il Consigliere delegato alle ferrovie Mansi non è stato invitato.

Si ricordi il sindaco che se abbiamo vinto le elezioni è stato principalmente perché i cittadini di Udine volevano qualcosa di diverso, di nuovo rispetto alla giunta di destra di Fontanini. Tutte le liste e i partiti della coalizione devono dimostrare che questa è una priorità di questa maggioranza, il gruppo consiliare di Alleanza Verdi Sinistra e Possibile lo ha fatto.

Noi pretendiamo dalle istituzioni, dal comune fino al Ministero, di agire di concerto affinché questa ferita che taglia in due la città venga risanata; i passaggi a livello vanno dismessi. Al loro posto non vanno costruiti sottopassi, ma un grande parco urbano. Dalle parole si deve passare ai fatti. Se questo non avverrà torneremo in piazza a fianco dei cittadini per ribadire le nostre priorità. Noi non ci arrendiamo alla rassegnazione, le persone fanno la differenza.

A rincarare la dose ci pensa il Consigliere regionale di Open Sinistra Fvg ed ex sindaco del capoluogo friulano Furio Honsell: “Gli ultimi sviluppi della vicenda della linea ferroviaria che attraversa la città di Udine e della gravosa e inutile servitù che impone alla nostra comunità, ha assunto forme paradossali. Non solo ci si è dimenticati che l’accordo di programma siglato nel 2017 dal Comune di Udine, Regione e RFI (Santoro-Honsell) che prevedeva in pochi anni l’eliminazione dell’utilizzo della linea per ogni tipo di traffico, fu stracciato con cerimonia mediatica plateale da Fontanini, Pittoni e Pizzimenti. Non solo non fu fatto più nulla a parte le photo-opportunities di Fontanini con il Ministro, noto per i mojitos al Papeete. Ma adesso proprio Pittoni sembra intestarsi un accordo con il Sindaco di Udine per risolvere la questione, ma pare non prima del 2029! Come Open Sinistra FVG riteniamo che ciò non sia opportuno. Riteniamo che il Consigliere comunale Mansi abbia tutte le conoscenze e soprattutto abbia dimostrato impegno serio e sincero a risolvere tutti i complessi problemi legati alla linea ferroviaria. Spero ci si appoggi a lui prendendo le distanze dalla strategia fin qui dichiarata di accondiscendenza a chi ha stracciato l’unico accordo mai fatto con

RFI.”