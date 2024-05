Comune di Udine: lotta dura contro gli incivili dell’abbandono rifiuti. Piazzate fototrappole e genialmente comunicato dove sono

L’Assessora all’ambiente del Comune di Udine, insieme agli addetti della ditta incaricata, ha effettuato un sopralluogo in diversi quartieri per ispezionare i punti dove verranno installate le video-fototrappole per contrastare fenomeni di degrado urbano e abbandono di rifiuti in città. Sono stati visitati diversi siti soggetti a questo tipo di fenomeno, tra cui Piazzale Cella, via Podgora, via Pozzuolo, via Pradamano nelle zone ovest e sud, via Divisione Garibaldi-Osoppo a est, viale Ungheria e Via Zanon avvicinandosi al centro storico e infine via Stiria e via Rizzolo, dove sono presenti i due centri NET di raccolta rifiuti della città. Insomma si piazzano gli occhi eletronici e si avvertono gli incivili. Solo azione di deterrenza o stupidità investigativa? a voi l’ardua sentenza. Comunque nei luoghi preselti saranno installate un totale di 5 postazioni di ripresa video, una per punto di osservazione, e ogni stazione conterà dai 3 ai 4 obiettivi, per un totale di circa 20 occhi elettronici puntati 24 ore su 24 sui siti dove il fenomeno dell’abbandono di rifiuti risulta più frequente in città. Si tratta di videocamere a circuito chiuso di ultima generazione, dotate di un software di intelligenza artificiale in grado di riconoscere e isolare gli abbandoni illeciti, suddividerli tra quelli commessi da pedoni e quelli effettuati con l’utilizzo di veicoli, e inviare alla Polizia Locale le immagini raccolte tramite un cloud certificato e crittografato. Le fototrappole forniranno un sostanzioso supporto all’operato della Polizia ambientale, mettendo a disposizione con cadenza settimanale le immagini relative agli illeciti e permettendo agli agenti, qualora gli abbandoni fossero compiuti con l’utilizzo di veicoli, di riconoscere la targa e provvedere al sansionamento. Le sanzioni rimarranno, in un primo momento, le stesse attualmente in vigore. Il servizio partirà dalla prima settimana di luglio, mentre le telecamere saranno installate a partire dalla metà di giugno, con un impegno di spesa annuale da parte del Comune di circa 35 mila euro.