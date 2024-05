Confidi: Moretti (Pd), fusione trasforma Fvg in dependance del Veneto

«La fusione tra Confidi Friuli e Fidi Impresa & Turismo Veneto è un errore. Dopo la vicenda della mega acciaieria Metinvest-Danieli che ha visto sfumare un investimento da più di 2miliardi di euro sul nostro territorio, non si può trasformare, con questa fusione, il Fvg nella dependance del Veneto». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Fvg, Diego Moretti commentando l’annuncio del neo confermato presidente di Confidi Friuli, Cristiano Vida, che “procede la fusione tra Confidi Friuli e Fidi Impresa & Turismo Veneto”.

«Della contrarietà a questo progetto, già espressa a suo tempo dai vertici di Confindustria Udine e Confartigianato Fvg, dovrebbe tenerne conto l’assessore Bini che ha definito tale scelta lungimirante e capace di guardare al futuro. Non so cosa ci sia di lungimirante ad andare a rimorchio dell’ente veneto, ma la posizione dei vertici di due importanti organizzazioni di categoria, che non sono state in alcun modo coinvolte in tale scelta, dovrebbe far riflettere la Giunta su questo. Questo significa esercitare in modo virtuoso la specialità regionale, non certo accodarsi a quanto viene deciso altrove, contro gli interessi del Fvg».