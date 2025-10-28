Comune di Udine. Pubblicata la graduatoria del bando per gli eventi culturali natalizi: finanziate tutte le iniziative idonee

Il Comune di Udine ha pubblicato la graduatoria del bando destinato ad associazioni culturali, parrocchie e pro loco per la realizzazione di eventi e iniziative nel periodo natalizio. L’obiettivo è sostenere progetti capaci di animare la città, dal centro ai quartieri, tra il 15 novembre 2025 e il 15 gennaio 2026, contribuendo a un calendario diffuso di appuntamenti culturali.

Sono pervenute 27 domande, di cui 25 risultate idonee e 2 non idonee perché non hanno raggiunto la soglia minima di 60 punti prevista dall’Avviso.

In un primo momento erano stati finanziati i primi 17 progetti con un budget complessivo di 65.000 euro. Oggi la Giunta comunale ha deliberato un’integrazione di ulteriori 21.000 euro, portando lo stanziamento totale a 86.000 euro e consentendo così di finanziare tutte le 25 iniziative idonee. “Abbiamo scelto di sostenere tutte le proposte che hanno superato la soglia di idoneità” spiega l’assessore alla Cultura Federico Pirone “perché riteniamo importante valorizzare la creatività diffusa sul territorio e promuovere una programmazione natalizia capace di coinvolgere l’intera città, dai quartieri al centro storico, in un periodo di forte valore comunitario e culturale”.

Il contributo massimo previsto per ciascun progetto è di 5.000 euro. Le iniziative selezionate spaziano dalla musica al teatro, dal cinema alla danza, fino alle espressioni di cultura popolare ed etnografica, anche in lingua friulana, valorizzando la cultura locale e il patrimonio storico.

Tra i progetti finanziati figurano:

· Buon Natale con Radio Magica – Radio Magica ETS

· Festival Dos Doi – Due in uno – Teatro del Silenzio

· Natale a Paderno – Nadâl a Padiâr – Paderno APS

· Fuori di casa: dal parco alle strade – Misskappa APS

· Nadâl 3.0 – 4ª edizione – Simularte

· Il gusto del Natale – Gruppo Teatrale della Loggia

· Catine Show – spettacolo benefico – Sport Cultura Solidarietà

· Aupa*Village – Cas*Aupa APS

· Voci, suoni, dialoghi, echi di pace a Natale – Tourdion

· Presepi in Contea – Parrocchia di San Martino Vescovo

· Natività a Udine – Un presepe vivente tra tradizione e comunità – Centro Culturale Il Villaggio APS ETS

· A tutto Natale! – La Compagnia dei Riservati

· Natale ai Rizzi – Storie di Natale e di quartiere – Nuovi Orizzonti APS

· L’espressione inclusiva del Natale – Musicologi

· Avventure di quartiere – Corsia d’Emergenza APS

· Concerto dell’Avvento per l’ospedale e la città – Audimus ETS

· Dreaming – Furclap APS

· Telesuono Xmas 2025 – Compagnia della Testa

· C’era una volta… adesso! – Drammadilli APS

· Musical “Le folli notti del giovane Frankenstein” – Colori & Musica

· Conoscere per resistere – ANPI Comitato Provinciale di Udine

· Quartieri in movimento – edizione invernale – Time for Africa ODV

· Natale a Udine: fede, tradizione, cultura – &Spettacolo San Marco

· Note d’inverno – Piano Terra APS

· Ultra Screendance Festival – Fronda Urbana APS

La graduatoria completa, con i punteggi e gli importi assegnati, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Udine: https://www.comune.udine.it/Novita/Notizie/Approvazione-graduatoria-assegnazione-contributi-iniziative-in-ambito-culturale-per-il-periodo-15-novembre-2025-15-gennaio-2026