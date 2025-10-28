Colloredo di Monte Albano (UD): la testimonianza di un partigiano nel giorno del suo centesimo compleanno

“Una serata intensa e toccante quella svoltasi nella cornice affascinante del Castello di Colloredo di Monte Albano quando ha preso la parola il partigiano Guido Canciani nel giorno del suo centesimo compleanno.”

Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della presentazione del diario inedito di Pietro Menis a cura dell’Associazione culturale El Tomât APS, in collaborazione con i comuni di Buja e Colloredo di Monte Albano, la Comunità collinare del Friuli e ANPI, APO, ANED e dall’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione.

“Il racconto preciso e puntuale di un episodio occorso oltre 80 anni fa richiamato dalla diretta testimonianza di un suo protagonista ha scaldato il numeroso pubblico che ha affollato Sala Melchior. La narrazione di un evento avvenuto nel territorio pedemontano della nostra Regione dopo l’Armistizio dell’8 settembre del 1943, in uno scontro che ha acuito la confusione di un momento storico drammatico. Canciani ha posto il focus sulla crudeltà del conflitto, ma anche l’umanità, la fratellanza, le paure, le speranze che hanno contraddistinto un conflitto che ha mietuto negli ultimi due anni di guerra tra i 330.000 e i 400.000 militari e oltre 85.000 civili.”

E conclude Pellegrino “Un grazie di cuore a chi ha organizzato la serata, confidando che iniziative come questa vengano promosse in ogni dove per far conoscere ai più la crudeltà dei conflitti che rimangono, per nostra fortuna, solo ai bordi della nostra esistenza.”