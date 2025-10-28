Eventi: Gruppo Pd, necessario semplificare, Parlamento dia un segnale

«L’aggiornamento e la semplificazione delle norme che regolano l’attività di eventi e feste paesane, un vero e proprio patrimonio culturale e della storia dei nostri territori, è un passaggio importante sul quale era importante dare un segnale unanime della politica ai tanti volontari che che ci mettono quotidianamente passione e impegno». Lo affermano i consiglieri regionali del Partito democratico a margine dell’approvazione unanime del progetto di legge nazionale “Disposizioni per l’organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia” presentato dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin e sottoscritto da tutti i capigruppo.

«La nostra regione è ricca di attività ed esperienze che è giusto tutelare, così come è fondamentale garantire tutela ai molti volontari» continuano i consiglieri dem sottolineando che «questo non significa però un liberi tutti. È normale che ci siano profili di responsabilità, che però vanno messi in un contesto che va semplificato proprio per agevolare queste realtà, fare in modo che le tante sagre e iniziative che esistono da decenni e che fanno parte ormai della tradizione dei territori, non scompaiano per eccesso di burocrazia. L’auspicio è che il Parlamento ora prenda in carico questa norma quanto prima per dare una risposta concreta ai tanti volontari dei territori che aspettano tale norma».