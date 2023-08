Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, al via le iscrizioni per il servizio di scuolabus

Sono aperte le iscrizioni al servizio scuolabus per le scuole dell’infanzia e primarie, per l’anno scolastico 2023/2024, nei comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. La domanda va presentata entro le ore 14.00 di martedì 5 settembre in modalità telematica tramite i Servizi On Line presenti sul sito internet di ciascun Comune. La procedura richiede un’autenticazione attraverso SPID – Sistema pubblico di identità digitale, CIE – Carta d’identità elettronica o CRS – Carta Regionale dei Servizi. Nel procedimento viene chiesto di indicare gli eventuali delegati maggiorenni ad accompagnare/recuperare i bambini alla fermata fino a un massimo di tre nominativi (compreso l’altro genitore); contestualmente va inserita, per ciascuno, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. L’Ufficio Istruzione informerà le famiglie sull’esito dell’istruttoria tramite e-mail. Per usufruire del servizio, gli iscritti dovranno esibire il tesserino che sarà scaricabile dal portale utilizzato per presentare la domanda d’iscrizione. Assistenza e chiarimenti per la compilazione vengono forniti telefonicamente dall’Ufficio Istruzione della Gestione Associata (0433 487967 – 0433 487977). Il link alla pagina per l’inoltro delle domande, informazioni relative a percorsi, orari, tariffe sono inseriti nella sezione dedicata al trasporto scolastico dei siti internet dei rispettivi Comuni (www.comune.tolmezzo.ud.it; www.comune.amaro.ud.it; www.comune.cavazzocarnico.ud.it; www.comune.verzegnis.ud.it) e disponibili anche presso gli Sportelli del Cittadino.