Lignano: Incontri con l’autore e con il vino 2023.Domani al PalaPineta nel Parco del Mare Enrico Galiano presenta “Geografia di un dolore perfetto”

Giovedì 24 agosto torna a Lignano agli incontri con l’autore e con il vino – organizzati dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito – Enrico Galiano con Geografia di un dolore perfetto (Garzanti). Con la sua inconfondibile delicatezza, l’autore ci regala una prova di narratore maturo con una storia avvincente e coinvolgente. Una storia che, pagina dopo pagina, diventa sempre più la storia di tutti noi. Appuntamento alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare, conduce Alberto Garlini.

Quando sei bambino tuo padre è un supereroe. Nessuno ti spiega che anche i supereroi possono cadere e farsi male, e soprattutto farti male. Pietro lo sa fin troppo bene: suo padre lo ha abbandonato quando era ancora un ragazzino. L’unica cosa che gli ha lasciato è quella che lui chiama spezzanza, la sensazione di essere spezzati, di vivere sempre a metà. Eppure Pietro ha una vita perfetta: è diventato un professore universitario e ha una moglie e un figlio che ama. Fino a quando riceve una telefonata che cambia tutto. Deve andare a Tenerife il prima possibile: un viaggio in aereo attraverso il mare lo divide dall’attimo più importante della sua vita. Pietro corre, e più corre più si rende conto che sta andando incontro al vero sé stesso e ai suoi fantasmi. Sono lì a ricordargli che capita, a volte, di trovarsi all’improvviso lontanissimi da sé stessi, così tanto da non sapere più chi si è veramente: come i punti che gli atlanti chiamano «poli dell’inaccessibilità», quelli più lontani e irraggiungibili del globo. Quando succede, i geografi dicono che, per salvarsi, l’unica cosa da fare è guardare su. Cercare una stella, e poi andare dritti dove dice lei. Può avere i contorni di un amore o di un dolore. Di un desiderio o di una paura. Perché a volte non siamo nel posto sbagliato, stiamo solo cambiando. A volte arriva il momento di fare pace con tutte le ferite di quando si era bambini.

Il vino in abbinamento è 'Ultimo' Friulano 2021 DOC Friuli Isonzo Rive Alte – Vigneto del 1946 dell'Azienda Agricola Bracco di Brazzano di Cormons. Dal colore giallo paglierino carico di buona lucentezza, al naso risulta intenso e fresco, fruttato e varietale con sfumature vegetali, dalla gamma aromatica ampia. Un vino elegante, secco e caldo. Si distingue per l'ottima sapidità e la buona concentrazione. È persistente, con il tipico retrogusto di mandorla integrato da una piacevole sensazione di erbe e note minerali legate al territorio.

