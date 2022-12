Comunicato Verdi Sinistra: Candidiamo Honsell presidente della regione

Forse non è una vera e propria investitura ma la proposta di Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana, Possibile) di candidare Furio Honsell alla presidenza della Regione Fvg ne ha tutta l’aria. Si legge infatti in una nota: “stiamo lavorando affinché si riesca a mettere in campo la migliore piattaforma di sinistra, ecologista, progressista e civica in grado di contendere al massimo delle sue possibilità la Regione a Fedriga e alle destre. Da tempo stiamo interloquendo con tutte le forze alternative all’attuale giunta per un programma in grado di rappresentare le forti istanze emerse in questi anni: dalla necessità di sanità di qualità ovunque al potenziamento e alla gratuità dei trasporti pubblici locali, dalla salvaguardia dei beni comuni e ambientali alla creazione di nuovi posti di lavoro stabili. L’Alleanza Verdi e Sinistra crede che il candidato Presidente debba essere espressione e garante di un programma ben definito, figura autorevole e apprezzata da tutte le forze alternative alla destra. Apprezziamo e sosteniamo quindi la candidatura di Furio Honsell, già candidato alle ultime elezioni politiche al collegio del Senato su indicazione di AVS per tutta la coalizione di centrosinistra. È certamente una candidatura che potrà essere garanzia di unità nella coalizione, di un programma progressista, inclusivo e fortemente ecologista. Auspichiamo che la proposta di candidatura sia largamente sostenuta dai vari attori della coalizione. La sfida elettorale ci chiama al massimo senso di responsabilità per evitare altri 5 anni di giunta Fedriga-Riccardi. Siamo altresì favorevoli al moltiplicare gli spazi di confronto di coalizione in cui porteremo il nostro contributo e le nostre proposte che, vista la situazione sociale e la crisi climatica, non potranno che essere radicali. In una coalizione in cui crediamo sia importante dare spazio anche al M5S, con cui condividiamo molti temi e priorità, dai trasporti alle tematiche ambientali. In vista delle ipotesi di elezioni a inizio aprile, concludono gli esponenti di Alleanza verde, bisogna senza dubbio accelerare i tempi e mettersi a disposizione per il futuro della nostra Regione”.