Comunità energetiche, approvata dalla Giunta la proposta del M5S

“Finalmente arriva il via libera alla proposta di legge del MoVimento 5 Stelle per la costituzione delle comunità energetiche”. Lo afferma il consigliere regionale pentastellato, Cristian Sergo. “La Giunta regionale sposa la nostra battaglia e, di fatto, dice sì al testo che abbiamo presentato tre mesi fa”. “Nell’assestamento di bilancio che verrà discusso nelle prossime settimane – spiega l’esponente M5S -, è infatti previsto che l’amministrazione regionale possa concedere ‘a favore di enti pubblici, contributi fino all’80% della spesa riconosciuta ammissibile e fino all’importo massimo di 500.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di stato, laddove applicabile, a sostegno della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere di connessione, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili’”. “Lo scorso marzo il Gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge in materia – ricorda Sergo -, che faceva seguito a un ordine del giorno, accolto dalla Giunta a febbraio del 2021, in cui si chiedeva di sostenere l’istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate da fonti rinnovabili”.