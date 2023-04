Comunità Energetiche Rinnovabili: nuova cooperazione per condividere l’energia. Incontro pubblico organizzato da Confcooperative

Dal 2021 le norme consentono la possibilità di associarsi per produrre e consumare localmente l’energia elettrica rinnovabile necessaria al proprio fabbisogno, condividendola. Questo può avvenire tramite una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) quale soggetto giuridico aperto e libero, costituito da persone, pmi, enti locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del Terzo Settore e di protezione ambientale. Un approfondimento su questi temi di stringente attualità è stato, perciò, organizzato da Confcooperative Alpe Adria, da Confcooperative Pordenone e da Power Energia, per il giorno 19 aprile, a partire dalle ore 16.30, presso la Sala Convegni di Codroipo (via Zompicchia 10) della Cantina di Rauscedo, con il titolo: “Comunità energetiche rinnovabili: nuovi strumenti per la transizione sostenibile”. Per l’occasione è previsto l’intervento di Fabio Armanasco, think green director di Power Energia (CER: un’opportunità di sviluppo per i territori) e di Marco Bagnariol, direttore di Confcooperative Pordenone (Il modello cooperativo per le CER). Obiettivo principale di una CER è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o alle aree locali in cui operano, piuttosto che profitti finanziari. L’energia elettrica “condivisa” beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE, a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione, lasciando ai singoli membri tutti i vantaggi legati ai propri impianti rinnovabili. Una CER, quindi, rappresenta un modo nuovo di produrre e consumare energia, aumentare l’autonomia energetica dei territori, sviluppare senso di appartenenza e solidarietà, attrarre investitori, rafforzare i legami sociali, combattere la povertà energetica. Confcooperative Alpe Adria e Confcooperative Pordenone intendono aiutare chi vuole intraprendere tale strada con la convinzione che il mondo cooperativo possa svolgere un ruolo fondamentale in questo settore di grande valenza sociale ed economica a tutela del reddito delle famiglie e della sostenibilità ambientale.