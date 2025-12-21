Con “I tre pini di Natale” Molino Rosenkranz propone una storia poetica e divertente sul rispetto per la natura. Appuntamento martedì a Castello di Aviano

Appurato scientificamente che le piante comunicano tra di loro con segnali chimici ed elettrici, viene spontaneo chiedersi cosa succede nel bosco verso dicembre, quando pini e abeti si sentono ”osservati speciali” in previsione delle feste di fine anno. Molino Rosenkranz ha fatto di questa particolare ricorrenza uno dei suoi cavalli di battaglia più richiesti e apprezzati: “I tre pini di Natale” , che martedì 23 dicembre, alle 16.30, si potrà ascoltare e vedere nella sala parrocchiale di Castello di Aviano, nell’ambito della rassegna di eventi natalizi promossi dal Comune.

Nella bottega di un rigattiere, il narratore trova per caso la storia di Verdescuro, Moltoverde, Verdementa, tre bellissimi amici pini, che vivono con apprensione l’arrivo del Natale perché in quel periodo incombono i “cacciatori di alberi di Natale”. Per fortuna Cleto Letizia è un boscaiolo con grande rispetto e amore per le piante, ma l’Antonia…

Tratto da “La bambina di ghiaccio” di Vivian Lamarque, lo spettacolo prende vita sia attraverso l’animazione a vista di pupazzi, sia con i movimenti e le parole del narratore, Roberto Pagura, che conquistano la scena. L’accompagnamento musicale, realizzato dal vivo con diversi strumenti da Michele Pucci, crea suggestive ambientazioni sonore.

L’appuntamento è gratuito e la Pro Castello di Aviano offrirà al pubblico una piacevole sorpresa.

Info e tutto il programma degli eventi natalizi ad Aviano fino al 3 gennaio :

www.molinorosenkranz.it