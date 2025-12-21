Udine: una stanza relax per il Centro diurno N.P.I.A. al Gervasutta

Domani 22 dicembre alle ore 11:30 sarà inaugurata la nuova stanzetta relax per gli adolescenti del Centro Diurno N.P.I.A. Gervasutta (Neuropsichaitria Infantile e dell’Adolescenza) a Udine.

La stanza, donata da ABIO UDINE, è stata arredata con elementi funzionali e arricchita da luci emozionali, per creare un’atmosfera accogliente e rasserenante, ideale per i ragazzi che trascorrono diverse ore al centro durante i loro percorsi terapeutici. Uno spazio dedicato interamente al loro benessere, progettato per migliorare la qualità del tempo trascorso nella struttura, sempre accompagnati dal supporto degli educatori.

Questa realizzazione dimostra ancora una volta come le donazioni possano trasformarsi in interventi concreti e significativi, capaci di migliorare la vita di bambini e adolescenti che entrano in contatto con i servizi sanitari e di supporto.

Lo sguardo di ABIO UDINE è sempre rivolto alla qualità dell’accoglienza e al benessere dei giovani nelle strutture ospedaliere e nei centri di cura: un impegno costante reso possibile grazie alla generosità dei donatori e al sostegno di chi crede nei nostri progetti.