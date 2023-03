Con Open Sinistra Fvg anche candidati del Partito Animalista Italiano

“Sono onorato che il Partito Animalista Italiano (PAI) abbia scelto di partecipare con ben due dei suoi iscritti, Claudio Masotto di San Daniele per la circoscrizione di Udine e Marco Restaino per quella di Trieste, nella lista Open Sinistra FVG – Sinistra con Honsell. Sia da Rettore che da Sindaco di Udine e negli ultimi 5 anni in Consiglio Regionale ho sempre condiviso le azioni a favore degli animali in una prospettiva non antropocentrica, che ponesse la difesa della biodiversità come punto di partenza per ogni sostenibilità. Spazi per gli animali d’affezione, alte percentuali di cibo biologico e vegetale nelle mense pubbliche e la necessità di istituzione di Comitati Etici Veterinari, hanno caratterizzato la mia azione da Rettore e Sindaco. Da Consigliere ho sempre contrastato la pratica della caccia e tenuto conto nelle proposte per il governo del territorio dei bisogni della fauna selvatica. La difesa della biodiversità e del benessere animale è uno dei principi della lista Open Sinistra FVG e abbiamo accolto con piena adesione la richiesta del PAI di maggiore supporto ai Centri di Recupero Animali Selvatici e dell’istituzione del Garante Regionale per i Diritti degli Animali”: così si è espresso Furio Honsell, capolista di “Open Sinistra FVG – Sinistra con Honsell” nelle circoscrizioni di Udine, Pordenone e Trieste.