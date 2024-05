Concerto gratuito di Fvg Orchestra “100 anni di genialità” – Tributo al maestro Lelio Luttazzi”

Continua l’omaggio sinfonico al Maestro Lelio Luttazzi, in occasione del centenario dalla nascita: dopo il successo di Pordenone, appuntamento lunedì 27 maggio a Gorizia al Teatro Verdi alle 20.45 con la FVG Orchestra in concerto gratuito.

Un evento in cui voce e musica si fondono attraverso la rielaborazione in chiave sinfonica di alcuni dei suoi maggiori successi. Sul palcoscenico la sinfonica regionale guidata dal Maestro Valter Sivilotti, insieme a Daniela Spalletta (voce), Glauco Venier (pianoforte), Alfonso Deidda (sassofono), Mirko Cisilino (tromba), Gianpiero Lo Bello (tromba), Sergio Bernetti (trombone), Alessio Zoratto

(contrabbasso), Luca Colussi (batteria).

“Conobbi il maestro Luttazzi proprio a Gorizia nel 2008 – racconta Glauco Venier – ne ho un bellissimo ricordo perché, in quell’occasione, il maestro seguì il concerto che fece insieme a Norma Winstone e Klaus Gesing e, finita l’esibizione, venne a farmi i complimenti per il nostro modo di suonare che trovava nuovo e moderno.

Suonare a Gorizia è quindi una duplice emozione per me, non solo per il tributo al maestro che ammiro molto, ma anche perché ho insegnato per 8 anni all’Istituto di Musica e la città mi è rimasta nel cuore, così a misura d’uomo , intima, in posizione strategica tra il confine e le bellezze del territorio. Le ho dedicato un disco che si chiama proprio “Gorizia” nel 1998.”

Il concerto di lunedì è un omaggio a Luttazzi, al musicista, direttore d’orchestra, pianista, presentatore televisivo, attore, regista, scrittore che ha attraversato la storia del nostro Paese passando con leggerezza da un secolo all’altro, osservando i cambiamenti del mondo e restando fedele a una visione della vita fatta d’intelligenza, impegno, professionalità, eleganza e gentilezza. Un omaggio al grande maestro, re dello swing, performer completo e di altissimo livello che ha segnato un’epoca nella storia dello spettacolo.

Grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Lelio Luttazzi ha in programma cinque concerti: dopo Trieste, Roma e Pordenone, adesso tocca a Gorizia e poi, a seguire domani sera, a Udine.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.