Premierato: Rojc (Pd) a Ciriani, preoccupati da Governo protervo

“Un ministro dei rapporti con il Parlamento che definisce ‘sciocca’ la nostra opposizione in Parlamento sgombra ogni dubbio sull’atteggiamento protervo di questo Governo e conferma la nostra preoccupazione per quello che potrà fare se avrà le mani ancora più libere. Noi facciamo ostruzionismo secondo regolamento mentre non si ricordano le sfuriate di Meloni né le sue promesse vane”. La senatrice Tatjana Rojc (Pd) replica al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il quale ha definito “un po’ sciocco” l’ostruzionismo delle opposizioni e ha confermato che “il premierato va avanti”.

“Quanto sta facendo il Governo Meloni – aggiunge Rojc – è la prova che il premierato è inutile dal punto di vista funzionale mentre è un marchio ideologico che amplia a dismisura i poteri dell’Esecutivo ed elimina i contrappesi. Una donna sola al comando non corrisponde ai principi della nostra Costituzione che – conclude – è stata scritta col sangue di chi ha combattuto contro l’uomo solo al comando”.