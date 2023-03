Concerto in Castello a Udine sabato 11 marzo con i Filarmonici Friulani

Northern Lights, “luci del nord”, è il suggestivo tema del concerto che vedrà protagonista Alfredo Zamarra, prima viola dell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta dal giovane maestro Alessandro Arnoldo. Sabato 11 marzo, alle ore 20.45, nello splendido Salone del Parlamento del Castello di Udine l’ensemble presenterà la prima esecuzione italiana del Concerto per viola e orchestra del lettone P. Vasks seguita dalla celebre Serenata per archi Op. 48 di P.I. Tchaikovsky. Domenica 12 marzo, alle ore 18.00, l’Orchestra presenterà lo stesso concerto anche nella sala della Società Filarmonica di Trento nell’ambito della Stagione di Concerti della domenica.

Accomunati dall’ambiente nordico di cui sono originari (Lettonia nel caso di Vasks, San Pietroburgo per Tchaikovsky), i due compositori hanno saputo trarre, pur con le ovvie differenze dovute all’epoca, le più affascinanti sonorità dall’orchestra d’archi. La musica richiama, dunque, atmosfere baltiche e avvolgenti, valorizzate al massimo dal suono caldo degli strumenti ad arco: non a caso Vasks ha voluto che la viola fosse protagonista di questa composizione che si muove su atmosfere rarefatte e contemplative, ma anche ritmicamente vive e complesse. La Serenata rappresenta, invece, uno dei brani che meglio sintetizza le caratteristiche del compositore: “dall’anima russa, eternamente presente nella musica di Tchaikovsky, fino alle toccanti atmosfere elegiache e alla leggerezza delle danze ottocentesche tra cui spicca un valzer che sembra anticipare il fascino del di poco successivo Schiaccianoci” spiega il direttore artistico dell’OFF Alessio Venier.

Alfredo Zamarra è uno tra i violisti più apprezzati e richiesti della sua generazione. Prima viola dell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, collabora nello stesso ruolo anche con l’orchestra del Teatro La Scala di Milano ed è attivo in diverse formazioni cameristiche. Definito dal critico Giuseppe Callari “più che una promessa della direzione d’orchestra”, Alessandro Arnoldo è un giovane direttore trentino che ha collaborato con numerose orchestre in Italia e in Europa. È fondatore e direttore artistico dell’Ensemble vocale Ad Maiora, ideatore e direttore artistico del Festival #EffettiCorali e direttore principale dell’orchestra I Filarmonici di Trento.

L’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani è uno dei più interessanti esempi di ensemble musicale rivolto e gestito da under 35 in Italia. In pochi anni, l’OFF ha realizzato oltre 150 concerti, esibendosi sui principali palcoscenici della Regione e ha collaborato con artisti di fama internazionale. È sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli, è finalista del Concorso 2023 di Art Bonus e membro di AIAM.

Il concerto di sabato 11 marzo a Udine è organizzato in collaborazione con la Società Filarmonica di Trento. I biglietti (15€ Intero / 12 € Ridotto) sono in vendita online su Vivaticket oppure direttamente in Castello la sera del concerto a partire dalle ore 20.00.

Maggiori informazioni sono disponibili online su www.filarmonicifriulani.com