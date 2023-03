Teatro comunale di Gradisca D’Isonzo: ‘Fellini, la dolce vita di Federico’ in prima regionale col Balletto di Siena

Un racconto in danza sulla vita di Fellini con il Balletto di Siena sarà il prossimo appuntamento in prima regionale al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, sabato 11 marzo, alle 21: ‘Fellini, la dolce vita di Federico’. Anche questo evento di danza proposto da ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale è in collaborazione con Ert Fvg.

Il Balletto di Siena prende ispirazione dal magico, onirico mondo di Federico Fellini, per rendere omaggio alla sua cinematografia e celebrarne il genio creativo. Sulle musiche di Nino Rota e Nicola Piovani, i compositori che hanno saputo intercettare e tradurre in musica l’immaginario felliniano, appaiono in scena personaggi straordinari, e si evocano storie che hanno reso immortale il cinema italiano. A far da filo conduttore al racconto, i personaggi principali de La Strada, nei quali Giulietta Masina, moglie e musa del regista riminese, affermò di rivedere la vita di Fellini: Gelsomina, la giovinezza; il Matto e l’imperterrita volontà di intrattenere e divertire, infine Zampanò, versione cinematografica di un Fellini adulto. Ma fra le atmosfere de La Strada, fanno capolino altri grandi film felliniani, da Amarcord a I Vitelloni fino all’iconico La dolce vita. La marcia di 8 e 1/2 non può mancare in questo viaggio nell’immaginario di uno dei più acclamati registi italiani di sempre.

Il Balletto di Siena è una dinamica realtà artistica, i cui spettacoli affiancano accuratezza tecnica e uno stile di movimento carico di eleganza e passione. Ad oggi la compagnia conta elementi provenienti da tutto il mondo, e ha al suo attivo più di venti produzioni. Grazie alle forti basi tecniche e interpretative dei suoi danzatori, il Balletto di Siena porta in scena ed alterna, senza soluzione di continuità, produzioni classiche e nuovi spettacoli dal linguaggio prettamente contemporaneo. Grazie alla collaborazione con coreografi di talento, e alla ricerca drammaturgica e coreografica del Maestro Marco Batti, fondatore del gruppo, negli anni si è andato creando un repertorio riconoscibile e di successo, rappresentato in Italia e all’estero.

Prevendite aperte martedì, dalle 17 alle 9, e sabato dalle 10.30 alle 12.30, e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.