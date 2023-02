Concluse le “regionarie” del M5s Fvg. Individuati i candidati con maggiori preferenze

Si sono concluse le “regionarie” del M5s in Fvg. Il meccanismo è sempre lo stesso, viene chiesto agli iscritti chi dovrà essere candidato nelle liste secondo il principio di “una testa un voto”. Non ci sono grandi sorprese in quanto le liste oltre al consigliere uscente vedono presenti, si legge in una breve nota, “portavoce comunali di grande esperienza ed attivisti che hanno operato sul territorio da molto tempo”.