Il sindaco uscente Fontanini presenta la civica che porta il suo nome

Svelata questa mattina la composizione della sesta lista della coalizione di destra-centro che sostiene la ricandidatura di Pietro Fontanini sindaco di Udine uscente è che tenta la scalata al suo secondo mandato. La lista è stata resa nota durante un incontro alla Casa della Contadinanza, stessa location scelta precedentemente dal competitor di centro sinistra De Toni. Tornando alla lista Fontanini questa appare variegata, formata da persone più o meno conosciute. Ci sono professionisti, rappresentanti delle associazioni, sportivi, commercianti. Fra i nomi considerati di spicco quello della presidente di Andos e dell’allenatore ed ex difensore dell’Udinese, Bertotto. Ci sono poi Denis Durisotto (imprenditore nel settore dei trasporti), l’archeologo Michele Peris, i consulenti finanziari Pierluigi Manazzoni, Enea Preci, Fabrizio Pittilino e Mario Fumei, il manager della distribuzione alimentare e gestore del locale ai Piombi, Stefano Cautero, l’esperta di marketing Elisabetta Di Vico, l’assessore all’Urbanistica Giulia Manzan, il docente universitario di ingegneria delle costruzioni, Antonino Morassi, Alessio Sappada (infermiere di elisoccorso). Sandro Bassi, Maurizio Del Vecchio, Michele Dri, Giacomo Ferroli, Enrico Giuffrida, Saimira Laze, Fabio Maglione, Luca Martinig, Masuino Giuliana, Isabella Mazzalupi, Giuseppe Montalto, Raffaella Palmisciano, Roberto Petri, Francesca Piani, l’artista Maria Teresa Pirillo, Alessandra Pittilini, Bice Pizzi, Margherita Pizzo, Edoardo Quaglia, Samanta Scaini e Matteo Trogu. Va detto che fino a pochi mesi fa le possibilità di rielezione di fontanini apparivano remote per la qualità scadente del suo mandato. Poi gli avversari di centro sinistra ci hanno messo del loro arrivando a proporre candidati sindaci sdoppiati dando così una possibilità di affermazione (perfino al primo turno) a Fontanini. Esistono anche delle altre liste di destra ma dalla qualità dei personaggi in gioco che si può definire in molti casi imbarazzanti.