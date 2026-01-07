Concorso Internazionale Biennale di Violino “Premio Franco Gulli”: vincono ex aequo Yumiko Yumiba e Lodovico Parravicini

Si è conclusa il 6 gennaio, al Teatro Zancanaro di Sacile, la seconda edizione del Concorso Internazionale Biennale di Violino “Premio Franco Gulli”, appuntamento dedicato ai giovani talenti del violino, organizzato dall’associazione Ensemble Serenissima con il sostegno del Comune di Sacile. La serata finale, con orchestra, ha visto esibirsi i tre finalisti selezionati dalla giuria internazionale al termine delle prove eliminatorie e semifinali: Yumiko Yumiba, Lodovico Parravicini e Jinyu Wang. I candidati si sono confrontati nei concerti per violino e orchestra di Mozart, accompagnati dall’Orchestra La Serenissima, diretta dal Maestro Mario Zanette. Al termine delle esecuzioni, la giuria internazionale, composta da Paolo Ardinghi, Alessandro Asciolla, Franco Mezzena, Yoshiaki Shibata, Michele Toffoli, Mario Zanette, musicisti di grande autorevolezza e sensibilità, ha decretato i vincitori di questa edizione. Yumiko Yumiba ha ottenuto il punteggio maggiore (99/100), distinguendosi per l’eleganza stilistica, la naturalezza del fraseggio e una notevole maturità interpretativa, qualità che hanno restituito con chiarezza e profondità la scrittura mozartiana. La giovane giapponese ha però condiviso il Primo Premio ex aequo con Lodovico Parravicini, che ha ha ottenuto una votazione di 95/100, apprezzato per la solidità tecnica, il controllo del suono e una lettura musicale equilibrata e consapevole, capace di coniugare precisione esecutiva e sensibilità espressiva. A Jinyu Wang è stato conferito il Secondo Premio, con il punteggio di 90/100. La sua interpretazione ha messo in luce un temperamento musicale deciso e una buona qualità timbrica, sostenuta da un approccio energico e personale al repertorio. Il concorso, intitolato a Franco Gulli, uno dei più grandi violinisti italiani del Novecento originario del Friuli Venezia Giulia, conferma anche in questa edizione la propria vocazione internazionale e formativa, accogliendo giovani musicisti provenienti da numerosi Paesi e offrendo loro un’importante occasione di confronto artistico e crescita professionale.