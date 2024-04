Confagricoltura Fvg: ville aperte dal 25 al 28 aprile. Degustazioni, musica e cultura in occasione del Festival delle Dimore Storiche

In occasione della seconda edizione del Festival delle Dimore Storiche che avrà luogo anche in Friuli Venezia Giulia, dal 25 al 28 aprile, alcune delle aziende di Confagricoltura Fvg hanno organizzato una serie di eventi per coinvolgere appassionati a curiosi nella conoscenza di questo importante patrimonio culturale: presenza significativa e preziosa per il nostro territorio.

Nella cinquecentesca Villa Attems, a esempio, saranno organizzate delle visite guidate (in compagnia dei diretti discendenti della famiglia) al parco storico (uno dei più belli d’Italia), alla barchessa e alle scuderie, completamente restaurate, nei giorni di giovedì 25 (dalle 14.00 alle 17.00, con partenze ogni ora) e di domenica 28, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, con partenze ogni ora da Via Giulio Cesare 36, a Lucinico.

A Villa Foffani di Clauiano (uno dei Borghi più belli d’Italia), giovedì 25, alle ore 18.00, ci sarà una degustazione di alcuni vini aziendali, guidata dalla sommelier Patrizia Pittia. Sabato 27, alle ore 10.00 e 11.00; 16.00 e 17.00, si potrà visitare la dimora, per finire, alle ore 18.00 con il concerto “Neuro dialoghi” che vedrà esibirsi il violinista Luca Bagagli con Guglielmo Foffani al pianoforte.

Nel giardino di Villa Lovaria di Pavia di Udine, ci sarà un’esposizione di auto storiche e alcune degustazioni e incontri con l’enologo aziendale.

In Villa Ritter de Zahony di Aquileia, si potrà conoscere la storia della tenuta e del monastero che ne fa parte. Le visite sono previste per domenica 28, dalle ore 10.00 alle 18.00, con la possibilità di degustare, presso la barricaia, tre dei vini aziendali.

Il concomitante Festival della Musica da Camera, con i suoi concerti, farà tappa sabato 27, alle ore 20.30, all’Orangerie di Villa Lovaria di Pavia di Udine (“Ritmi gitani”) e domenica 28, alle ore 18.00, presso il Palazzo D’Attimis Maniago, di Maniago (“Tra ruscelli e natura”).

Varie proposte anche in Villa Vitas, di Strassoldo di Cervignano del Friuli e in Villa del Torre, di Romans d’Isonzo.