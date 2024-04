Arpa FVG sul tema “Balneazione”: gli adempimenti dei Comuni

Si è tenuto nella sede Arpa FVG di Palmanova un incontro tecnico con tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia che presentano sul loro territorio un sito balneabile. Un incontro propedeutico all’avvio della stagione balneare organizzato dal Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità in collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. L’incontro è stato organizzato allo scopo di illustrare alle amministrazioni locali interessate le procedure di monitoraggio delle acque di balneazione e le modalità di informazione in caso di evidenza di criticità. Nell’incontro sono stati illustrati anche gli adempimenti spettanti ai Comuni, sempre in caso di episodi di superamenti temporanei dei limiti di legge, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di balneazione.

La stagione balneare 2024 inizierà ufficialmente il prossimo 1 maggio.

Durante la stagione balneare le acque marine, lagunari e le acque dolci interne nelle quali è praticata la balneazione sono sottoposte a controllo ai fini della protezione della salute dei bagnanti e del miglioramento della qualità ambientale. La normativa nazionale ed europea prevede, a partire dal mese precedente l’apertura della stagione balneare, dei campionamenti mensili per la valutazione dei parametri microbiologici Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Il calendario dei campionamenti viene stabilito prima dell’inizio della stagione balneare e comunicato al Ministero della Salute.

Nel 2024 il primo campionamento è stato effettuato il 15-16 aprile: non sono state rilevate criticità.

I campionamenti proseguiranno con cadenza mensile nei giorni 13-14 maggio, 10-11 giugno, 8-9 luglio, 5-6 agosto e si concluderanno il 2-3 settembre. Un calendario leggermente diverso è previsto per il solo lago di Sauris dove la stagione balneare è compresa tra il 27 giugno e il 21 agosto.

Oltre alla ricerca di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali quali indicatori di contaminazione fecale, Arpa FVG svolge un monitoraggio specifico sulle microalghe che potrebbero avere delle implicazioni igienico-sanitarie sulle acque adibite alla balneazione con particolare riguardo a cianobatteri e alla specie potenzialmente tossica Ostreopsis cfr. ovata.

La rete di monitoraggio sulla balneazione in FVG

Nel Friuli Venezia Giulia la rete di monitoraggio comprende 66 punti di campionamento, corrispondenti a 66 acque destinate alla balneazione, così ripartiti:

• 55 in mare lungo la costa;

• 2 nella laguna di Grado

• 2 nel lago di Cavazzo;

• 2 nel lago di Sauris;

• 1 nel fiume Natisone;

• 1 nel fiume Tagliamento;

• 2 nel torrente Meduna;

• 1 nel torrente Arzino.