Confcommercio Udine e Questura insieme per un territorio più sicuro: seminario gratuito per aziende
Confcommercio Udine, in collaborazione con la Questura di Udine, organizza un seminario gratuito dedicato alle aziende che hanno frequenti contatti con il pubblico. L’incontro, intitolato “Riconosci, Reagisci, Racconta! – Buone pratiche per un territorio più protetto”, si terrà mercoledì 19 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, nella sede di Confcommercio Udine in via Alpe Adria 16 a Tavagnacco. «L’iniziativa – spiega il vicepresidente nazionale e presidente provinciale Giovani Da Pozzo – nasce dall’esigenza di formare titolari e dipendenti nel riconoscere i segnali di disagio e intervenire con consapevolezza e responsabilità, contribuendo a creare luoghi più sicuri per cittadini e clienti».
Durante il seminario saranno affrontati casi concreti e simulazioni relative a violenza domestica, stalking, truffe sentimentali, furti e rapine, revenge porn, molestie e altre situazioni di rischio. Il programma prevede inoltre un’analisi psicologica, legale e criminologica, con indicazioni operative fornite direttamente dalla Questura di Udine.
Ai saluti del presidente mandamentale di Confcommercio Udine Rodolfo Totolo e del suo vice Giovanni Pigani seguiranno gli interventi di esperti di diversi ambiti: la psicologa e psicoterapeuta Loretta Ucini, la criminologa Linda Pontoni, l’avvocato Chiara Dalla Costa, i rappresentanti della Questura di Udine, i commissari Francesca Ferro e Fabio Perin.