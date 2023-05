Confcooperative Pordenone consiglio itinerante a Castions di Zoppola nella sede delle cooperative agricole 

Nuova tappa per il consiglio itinerante di Confcooperative Pordenone, che di volta in volta tiene le sue riunioni nella sede di una delle cooperative aderenti. Questa volta è toccato alle Cooperative Agricole di Castions di Zoppola, una realtà che compie 60 anni e che è punto di riferimento non solo per la comunità locale con il suo punto vendita e bar ma anche per l’area vasta, visto che con i suoi forni rifornisce di prodotti di panificazione e pasticceria altre realtà della distribuzione alimentare. A presentare la cooperativa il presidente Umberto Scodeller, durante i lavori guidati dal presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli e dal direttore Mauro Bagnariol. Presente anche don Flavio Martin, assistente spirituale di Confcooperative Pordenone. “Ancora una volta – ha commentato al termine dei lavori Piccoli – la formula del consiglio itinerante ha confermato la sua valenza, permettendoci di dialogare con una delle nostre realtà aderenti e conoscerla a fondo. Le Cooperative Agricole di Castions si distinguono per il proprio attaccamento alla comunità da cui sono nate e ai valori delle radici mutualistiche”. I consiglieri di Confcooperative Pordenone hanno poi proseguito con le decisioni all’ordine del giorno. “I lavori – ha concluso Piccoli – sono stati molto proficui, visto che il consiglio tra i vari punti all’ordine del giorno ha approvato il bilancio 2022 e il regolamento del gruppo Giovani imprenditori cooperativi, nonché l’adesione ai costituendi Distretti del Commercio sul territorio provinciale”.