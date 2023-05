Molluschi bivalvi protagonisti a Fish very good in laguna

I molluschi bivalvi, in particolare mitili, vongole, fasolari e cappelunghe sono prodotti storicamente presenti in mare e in laguna in Friuli Venezia Giulia. Particolarmente apprezzati dai consumatori, molluschi e bivalvi sono soggetti a periodici e accurati controlli. A fare il punto sullo stato di salute delle produzioni locali, aprendo lo sguardo anche all’apporto delle produzioni acquicole nella generazione di servizi ecosistemici e nella mitigazione dei cambiamenti climatici sarà, venerdì 26 maggio alle 16 nella vecchia pescheria di Marano Lagunare, il convegno “Molluschicoltura sostenibile: salute qualità, futuro” appuntamento che inaugura Fish Very Good in Laguna a cura del Centro Tecnico Informativo