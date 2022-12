Confindustria Udine inaugura la vetrina dell’ingegno nella torre di Santa Maria

L’evento, dal titolo “La storia dell’industria incontra il suo futuro”, vivrà mercoledì 7 dicembre due momenti distinti, il primo nella mattinata e il secondo nel pomeriggio. Il programma ufficiale dell’inaugurazione prevede infatti alle 11 di mercoledì 7 dicembre, il taglio ufficiale del nastro (su invito) – alla presenza dei vertici dell’Associazione e delle autorità – e sarà preceduto, alle 10.30, da una visita in anteprima per la stampa alla Torre e al nuovo spazio architettonico realizzato all’interno del complesso di palazzo Torriani. Dopo il taglio del nastro, seguirà una presentazione del progetto con interventi del presidente di Confindustria Udine Gianpietro Benedetti, del vicepresidente vicario Piero Petrucco, dell’architetto Alessandro Verona (progettista) e della professoressa Sabrina Tonutti (curatrice dell’esposizione), introdotti da Marco Panara. Nel pomeriggio, invece, alle 17.30, la Torre di Santa Maria aprirà le porte al pubblico. All’evento inaugurale, presentato da Alessandra Salvatori, interverranno il vicepresidente vicario di Confindustria Udine Piero Petrucco, il restauratore Stefano Tracanelli, l’antropologo Gian Paolo Gri e la curatrice della Vetrina dell’Ingegno Sabrina Tonutti, nonché alcuni attori della compagnia Anà Thema Teatro. I posti all’evento pomeridiano sono limitati. È necessaria la prenotazione sul sito di Confindustria Udine nella sezione eventi. Le iscrizioni saranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili. La storia dell’industria friulana è lunga e ricca di innovazione e di successi: conservarne la memoria significa renderla il punto di partenza per la futura competitività della nostra imprenditoria. Per questo, nella restaurata Torre di Santa Maria di Confindustria Udine, nascono la “Vetrina dell’Ingegno” e “Impresa futuro”. Nello stesso luogo si incontrano, con una innovativa esposizione multimediale, che offre una coinvolgente esperienza immersiva, passato presente e futuro dell’industria del territorio. La Vetrina dell’ingegno, con sede nella Torre di Santa Maria, ospita un percorso espositivo articolato in due sezioni, una permanente ed una temporanea, che saranno svelate il 7 dicembre.