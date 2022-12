Regionali: Pd-Verdi Sinistra, positivo primo incontro: “Coinvolgere partiti e movimenti del centrosinistra”

Proseguono i colloqui nel centrosinistra del Fvg promossi dal Partito Democratico per arrivare a un auspicabile unità di intenti per le prossime amministrative. Nello scors fine settimana ad si sono riuniti esponenti regionale del Pd e quelli dell’Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana, Possibile). Positiva l’esito dei colloqui, è questa la valutazione comune del segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, del coordinatore della segreteria Salvatore Spitaleri, del segretario Fvg di Sinistra Italiana Sebastiano Badin, del portavoce regionale di Possibile Andrea Di Lenardo e di Daniele Andrian co portavoce regionale di Europa Verde. “Reduci da un risultato lusinghiero alle elezioni politiche – hanno dichiarato i vertici di AVS – siamo pronti a portare il nostro contributo alle regionali 2023 e a lavorare per coinvolgere il maggior numero possibile di partiti e movimenti del centrosinistra”. Ricordando che “il Pd è impegnato a costruire una coalizione ampia antagonista a Fedriga e al centrodestra”, Liva ha “registrato con favore la disponibilità di AVS a farne parte, con una significativa condivisione dei temi programmatici. Nella definizione del perimetro della coalizione regionale e nella scelta del candidato presidente è importante evitare pregiudiziali”. “Abbiamo ribadito la necessità di un programma radicalmente alternativo alla destra – ha riferito Sebastiano Badin – di linguaggi nuovi adeguati a rappresentarlo e di individuare la miglior figura a candidato presidente, anche al di fuori del perimetro del Pd”. Il segretario dem ha rimarcato “l’importanza di cercare ed evidenziare le esigenze comuni largamente presenti nella società regionale, di un futuro più attento ai temi dello sviluppo sostenibili, di un’autonomia regionale che punti a servizi di qualità, di una sanità regionale pubblica che non sia più umiliata come dall’attuale giunta”. Ancora su “sanità, lavoro, diritti sociali e civili, ambiente ed energia, scuola e diritto allo studio, mobilità sostenibile, agricoltura” – ha insistito Andrea Di Lenardo definendoli – “assi strategici portanti del nostro agire politico, su cui il Pd ha dimostrato apertura”. “La Regione può e deve occuparsi molto di più di lavoro, sia in termini di sicurezza e prevenzione degli infortuni sia di innovazione tecnologica e dei processi – ha puntualizzato Daniele Andrian – e la coalizione si impegni a raggiungere al più presto gli obiettivi sul clima degli accordi di Parigi e dell’agenda 2030”. “La Giunta Fedriga sta in piedi solo perché come la cicala sperpera enormi importi in regalie preelettorali – ha chiosato Spitaleri – senza nessun investimento per il futuro”.