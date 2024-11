Confindustria Udine. incontro di formazione per le aziende energivore: si parlerà di energy release e green conditionalities

Alla luce delle importanti novità che nel corso dell’ultimo anno hanno riguardato la normativa dedicata al regime degli energivori, Confindustria Udine, in collaborazione con il Consorzio Friuli Energia, organizza venerdì 29 novembre, alle 15, nella foresteria di palazzo Torriani, un incontro di formazione per le aziende associate, durante il quale sarà analizzata la panoramica degli interventi allo stato attuale, con l’intento di fare chiarezza sulle modalità e le tempistiche per ottemperare alle cosiddette green conditionalities e per valutare le possibilità offerte dalla misura Energy release.

I saluti istituzionali all’incontro saranno portati da Marco Bruseschi, presidente del Consorzio Friuli Energia e del Cosef, nonché alla guida della Commissione Energia di Confindustria Udine, e da Michele Nencioni, direttore generale dell’Associazione degli industriali. Seguiranno gli interventi di Alessandro Mattiussi, energy manager del Gruppo Fantoni, che focalizzerà lo sguardo sulle prospettive del mercato energetico per il triennio 2025-27, Lisa Macor, esperta di gestione energia di ALI Energia, che si soffermerà sugli obblighi e le opportunità per le imprese derivanti dalle green conditionalities. In chiusura, Karim Khadiri, responsabile dell’area Energia di Confindustria Udine, illustrerà gli incentivi agli impianti rinnovabili offerti dal meccanismo Energy release.

Per partecipare al convegno ci si può iscrivere, fino ad esaurimento di posti disponibili, sul sito di Confindustria Udine.