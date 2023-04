Confindustria Udine: La ‘visura digitale’ spiegata alle imprese

È disponibile sul mercato un prodotto che permette, in modo gratuito, di scandagliare Internet per valutare la presenza in Rete di un’impresa anche e soprattutto al fine di impostare un’efficace, e oramai indispensabile, strategia digitale aziendale. All’esito della ricerca l’applicativo fornisce la cosiddetta Visura Digitale, un corposo documento di circa 40 pagine dove sono riportate tutte le informazioni dell’azienda presenti in Rete, ivi compresi i luoghi dove le stesse sono reperite. Ad ideare la ‘Visura Digitale’ è stato il vulcanico ceo di It’s Prodigy, Sano Musab Hijazi, che verrà a presentarla, mercoledì 5 aprile, alle 17, nella Torre di Santa Maria, in un incontro – in presenza e online – promosso da Confindustria Udine. Introdurrà i lavori la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che, accompagnando lo scorso mese di febbraio la delegazione degli Industriali friulani alla seconda edizione del World Artificial Intelligence Cannes Festival aveva avuto modo di conoscere e interloquire con diverse start-up, tra cui la stessa It’s Prodigy, che stanno sviluppando idee e progetti strategici per lo sviluppo digitale delle imprese. L’interesse per l’indubbia utilità della Visura Digitale per accrescere il valore aggiunto digitale delle aziende è stato immediato. Da qui l’idea di Confindustria Udine di promuovere questo incontro in cui saranno evidenziati i principali punti di forza del prodotto. La Visura Digitale, tra l’altro, mostra l’indice di presenza on-line dell’impresa, comparandolo sia alla media delle altre imprese italiane, sia al grado di digitalizzazione considerato accettabile per il settore di appartenenza. Per entrambi gli scenari, il documento offre anche soluzioni e strategie per ridurre l’eventuale divario digitale rilevato dall’analisi. L’incontro è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione sul sito internet di Confindustria Udine.