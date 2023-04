Stefano Bollani con l’orchestra filarmonici friulani protagonisti a Udine e Trieste

Il pianoforte di Stefano Bollani incontra l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani: il risultato è un doppio concerto in esclusiva regionale venerdì 9 giugno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e sabato 10 giugno al Politeama Rossetti di Trieste, inizio alle ore 20.45. Sul palco insieme al maestro Bollani, il percussionista Bernardo Guerra e 50 strumentisti under 35, diretti da Ferdinando Sulla. Un mix di entusiasmo e passione per la musica che rende unico il doppio concerto, un dialogo brillante tra pianoforte e orchestra nel segno del jazz. In programma, infatti, il Concerto azzurro di Stefano Bollani, la suite Un americano a Parigi di George Gershwin e, a concludere la serata, la celebre Rapsodia in blu sempre di Gershwin.

Il concerto è realizzato dall’OFF per la Stagione diffusa in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e con il Rossetti – Teatro Stabile FVG di Trieste. Event partner è la Preco System, azienda leader nel settore degli eco arredi in plastica riciclata che aderisce al programma Art Bonus. I biglietti per i concerti saranno in vendita da domani, martedì 4 aprile, su Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e nelle biglietterie dei teatri.

Compositore e pianista, Stefano Bollani ha ottenuto il diploma presso il Conservatorio di Firenze nel 1993 e, sin da subito, si distingue per la peculiare capacità di spaziare tra i generi: dalla musica pop al jazz fino alla classica. Musicista eclettico, arricchisce le sue composizioni con vivaci improvvisazioni, generando così soluzioni sonore brillanti e articolate. Ha collaborato con i più importanti nomi della scena jazz attuale, suonando in importanti manifestazioni musicali. Dalla sua felice collaborazione con il direttore R. Chailly sono nati i due album Rhapsody in blue (2010) e Sounds of the ’30s (2012). Nel 2013 ha pubblicato il libro Parliamo di musica, cui hanno fatto seguito, entrambi nel 2015, Parliamo di musicisti e Il monello, il guru, l’alchimista e altre storie di musicisti. Nel 2021 ha ricevuto il Nastro d’argento per la miglior colonna sonora con il film Carosello Carosone. È molto noto al grande pubblico anche per le trasmissioni televisive: dal debutto, nel 2005, con Renzo Arbore, fino a Sostiene Bollani con Caterina Guzzanti e all’ultimo Via dei Matti n.0 con Valentina Cenni, trasmissione che ha vinto il premio Flaiano come miglior programma culturale 2021.

Bollani in Friuli Venezia Giulia lavorerà insieme all’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, ensemble fondato nel 2015 e capace di coinvolgere oltre 250 strumentisti tra i 18 e i 35 anni di tutta Italia, offrendo opportunità di lavoro e crescita culturale sul territorio regionale in oltre 200 eventi. Un’attività a tutto tondo tra rassegne, festival e masterclass che è valsa alla compagine, diretta dal gemonese classe 1992 Alessio Venier, il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura e il supporto delle principali istituzioni della Regione.

I biglietti per i due concerti saranno in vendita a partire da domani, martedì 4 aprile nelle biglietterie dei teatri e su Circuito Vivaticket.

Orari delle biglietterie:

UDINE: dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00.

TRIESTE: lunedì dalle 16.00 alle 19.00;

dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00;

sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Informazioni, prezzi e riduzioni disponibili online su www.filarmonicifriulani.com e sui siti dei teatri.