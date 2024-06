Confindustria Udine, si avviano le procedure per il dopo Benedetti, tutto si concluderà all’inizio del 2025

Confindustria Udine rinnova le proprie cariche interne. Primo atto delle procedure che preludono al riassetto del dopo Benedetti. Tutto lascia presagire, visti i precedenti, che non sarà una passeggiata anche perchè, oltre ai fattori interni alle dinamiche dell’associazione, rischiano di pesare i fattori esterni non ultimi quelli relativi al confronto con le associazioni territorialmente “sorelle”. Comunque per ora si gioca il risiko delle nomine e si è quindi iniziato con le assemblee elettive dei Gruppi merceologici in cui è suddivisa l’Associazione che hanno proceduto all’elezione dei relativi capigruppo per il biennio 2024-26 e dei loro rappresentanti. Sei i volti nuovi: Angelo Colombo (Chimiche), Enrico Rosina (Trasporti e logistica), Marco Bortolin (Moda, tessili e manutenzioni operative), che subentrano ai non più rieleggibili Germano Scarpa, Massimo Masotti e Matteo Di Giusto, Alessandro Fantoni (Legno, mobile e sedia), Cristian Feregotto (Telecomunicazioni e informatica) e Stefano Toppano (Alimentari e bevande), che ricevono il testimone, rispettivamente, da Marco Vidoni, Diego Antonini e Filippo Veronese.

Sei, invece, le riconferme: Davide Boeri (Industrie metalmeccaniche), Stefano Gollino (Cartarie, poligrafiche, editoriali), Alexandro Luci (Materiali da costruzione), Angela Martina (Costruzioni edili-ANCE) che è pure vicepresidente di diritto, Mauro Pinto (Terziario avanzato) e Riccardo Semenzato (Servizi a rete).

Mario Zearo assume la guida della Delegazione di Tolmezzo e la relativa carica di vicepresidente di diritto. Subentra a Nicola Cescutti.

Avvicendamento pure per il vicepresidente con delega alla Piccola industria: Annalisa Paravano raccoglie il testimone da Massimiliano Zamò, anche lui non più rieleggibile.

I cinque consiglieri aggiunti, designati dalle votazioni delle Assemblee di gruppo, sono i riconfermati Fabiano Benedetti (Telecomunicazione e informatica), Daniele Petraz (Terziario avanzato), Mario Toniutti (Terziario avanzato), Gianluca Zanutta (Materiali da costruzione) e il nuovo ingresso Massimiliano Zamò (Legno, mobile e sedia).

Sono stati poi riconfermati Filippo Pighin e Pierpaolo Bonetti, in rappresentanza, rispettivamente, delle Metalmeccaniche e delle Siderurgiche.

A completare la squadra del Consiglio generale, Elena Zulli e Francesca Cancellier assumono la carica di rappresentanti della Piccola industria.

I nuovi eletti entreranno ufficialmente in carica il 14 giugno. Nel frattempo, la procedura per l’elezione del presidente è iniziata e ragionevolmente si concluderà all’inizio del 2025.