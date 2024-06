Inaugurata a Udine “la notte dei lettori”. Da oggi fino al 9 giugno in programma 60 eventi in 30 “stazioni”

Questa volta è ufficiale. Dopo un centinaio di eventi in 30 Comuni del territorio regionale e le anticipazioni in città, La Notte dei Lettori è decollata ieri (6 giugno) dalla Loggia del Lionello, cuore del festival, con l’inaugurazione. Un progetto organizzato dal Comune di Udine con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli, in sinergia con il Sistema Bibliotecario Friuli, le librerie e i numerosi partner e collaboratori.

A dare il “la” l’omaggio inaugurale del Conservatorio Statale di Musica J. Tomadini e i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio FVG e dell’assessore a Istruzione, Università e Cultura del Comune di Udine. Sul palco anche Remo Politeo delle Librerie in Comune.

Il tema dell’undicesima edizione è stato introdotto dalla direttrice artistica del festival Martina Delpiccolo, prendendo come ispirazione la citazione scelta per il 2024, omaggio al centenario della scomparsa di Franz Kafka: «Siamo in ogni caso in viaggio, più che partire non si può». Durante l’inaugurazione sono stati proiettati i disegni sul tema del viaggio realizzati dai detenuti della Casa Circondariale di Udine, le interpretazioni creative del viaggio interiore dell’Istituto Enaip di Pasian di Prato, le cartoline ideate dall’Istituto Zanon con il Dars su “Messaggi d’Uguaglianza” ed è stato raccontato il viaggio letterario-teatrale attraverso il Palio Studentesco. Protagonisti dunque i giovani.

E poi, viaggio nella storia e nella contemporaneità attraverso l’arte del maestro Giorgio Celiberti in città, in una mostra diffusa in via Mercatovecchio, nel centro storico, a cura di Carlo Stragapede, che l’ha commentata sotto la Loggia. Un’inaugurazione che è stata soprattutto dei “lettori”, con la partecipazione degli amici de La Notte dei Lettori e delle varie realtà culturali della città coinvolte nel festival. In particolare sono stati ricordati gli anniversari di gruppi di lettura, associazioni e del Banco Lib(e)ro, che operano da lungo tempo in città.

Ricca di eventi già la prima giornata. Sono 30 infatti le stazioni della città, luoghi in cui vivere i 60 eventi fino al 9 giugno, tra letture, musica, teatro, arte, dibattiti, laboratori creativi, giochi: logge, piazze, corti, biblioteche, teatri, librerie, parchi, castello, musei e tanto altro ancora. Non solo in centro, ma anche nei quartieri. A guidarci ci sono le “bussole”, ragazzi e ragazze a indicarci percorsi. Tra gli ospiti dei prossimi giorni: Eraldo Affinati, Luca Bianchini, Federica Manzon, Ascanio Celestini, Giulia Morello, Antonella Bukovaz, Elena Commessatti, Klaus Martini, Gianmarco Villalta, Toni Capuozzo, Angelo Floramo. E molti altri, amici e amiche della Notte. Il programma completo è su www.lanottedeilettori e sui social.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Il 7 giugno si comincia alle 9 con una mattinata in Ludoteca, ai Giardini del Torso, per la presentazione dei progetti realizzati in laboratori creativi delle scuole secondarie di primo grado di Udine, mentre in Biblioteca Joppi, in Sezione Ragazzi, ci sarà la giornata dedicata ad “Alfabeto del Novecento”, con la scuola primaria. “G. Pascoli” di Udine.

Pomeriggio “in quota” con “Controstoria dell’alpinismo” (Laterza) di Andrea Zannini, alle 16, alla Loggia del Lionello.

Alle 16.30, nella sede della “Società Filologica Friulana”, a Palazzo Mantica, si presenterà la nuova collana della Forum “SeneVierte” con Massimo Somaglino, Serena Fogolini, Elisa Copetti e in collegamento gli autori Freark Smink e Doruntina Basha.

Sempre alle 16.30, nel Quartiere Udine Sud, Area Verde P. Aldo e B. Marchiol, per le “Storie in città”, ci sarà l’inaugurazione del bookcrossing, voluto dai cittadini, e un pomeriggio con “Arcobaleno di storie e laboratori”.

Alle 17 in Loggia del Lionello incontro con Francesca Giommi, africanista e viaggiatrice, in dialogo con Umberto Marin.

Alle 18 in Biblioteca Joppi, Sezione Ragazzi, si risponderà all’invito: “Racconta una storia ai peluche!”. Sempre alle 18 ma in Libreria Friuli “Io ricordo tutto” con Pierdante Piccioni e Ivana Vaccaroni. Sempre alle 18, altri due appuntamenti: alla Libreria Martincigh, “Viaggio tra storia e memoria. 10 giugno 1924”, di Franco Corleone in dialogo con Andrea Zannini e Gianni Ortis; nella sede della Filologica, “Ce aial cumbinât? La friulanità postmoderna di Franco Gilez Saveri Zac Marchetta”, con Mario Turello, Walter Tomada, Umberto Alberini, Giorgia e Gianmaria Marchetta.

Alle 18.30 altri due eventi: in Corte Morpurgo “Sulle tracce dell’amicizia, il bene più grande. Enzo Piccinini, amico carissimo” con Pierpaolo Bellini in dialogo con Paolo Mosanghini; mentre in Libreria Tarantola, “Dialogo sul romanzo totale e sul rapporto tra vita privata e scrittura, a partire dal libro “Lo splendore” di Paolo Di Mino in dialogo con Giulio Mozzi e Luca Quarin.

Alle 19 alla Libreria Mondolibri, “From the past to the future. Storie da un futuro (im)possibile”, a cura della compagnia Ndescenze.

Serata in Loggia del Lionello, alle 19.30, con ospite speciale: Eraldo Affinati, autore di “Le città del mondo” (Feltrinelli), tra cui compare anche Udine.

Sempre alle 19.30, dalla Loggia di San Giovanni, partenza della “Caccia al Tesoro Sessione Adulti”. E alla Libreria Friuli “Stand up di poesia (Parlaci Poeta!). Dialoghi poetici sul mondo” con Enzo Martines.

Gran finale di giornata al Teatro San Giorgio, dove alle 21.30 andrà in scena “PPP ti presento l’Albania”, di e con Klaus Martini.

E per i notturni viaggiatori alle 22.00, “Elementare Watson! Hanno ucciso Sir Conan Doyle!”, passeggiata con delitto con partenza dalla Ludoteca.

Tante le mostre e gli allestimenti speciali. Per programma completo si rimanda al sito de La Notte dei lettori e per gli orari di visita alle mostre al sito dei Civici Musei di Udine.