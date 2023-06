Consegnati da Confindustria Udine e Vigili del fuoco gli attestati di addetto antincendio agli studenti di quattro scuole del territorio

Confindustria Udine ha ospitato la cerimonia di consegna degli attestati di “Idoneità tecnica per incaricati lotta antincendio e gestione delle emergenze – Livello 3” a un gruppo di studenti di quattro istituti superiori del territorio, che hanno portato a termine un apposito corso. Erano presenti all’evento la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Udine, Giorgio Basile, accompagnato dal funzionario Andrea D’Odorico.

Gli industriali friulani, in collaborazione con i funzionari del Comando dei Vigili del fuoco di Udine, hanno infatti organizzato per l’anno scolastico 2022-23 il Corso di formazione per addetti antincendio livello 3 (ex rischio elevato), che ha coinvolto gli studenti di quattro Istituti secondari di secondo grado di Udine: ITG Marinoni, Liceo artistico Sello, ISIS Malignani e ITE Deganutti. Il corso risulta indispensabile ai fini della preparazione all’esame di abilitazione, svoltosi presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, dove, al termine di una serie di prove teoriche e pratiche, ha qualificato tutti i candidati come Addetti antincendio livello 3. L’Associazione degli industriali ha promosso l’iniziativa finanziando anche l’affitto delle attrezzature e dei DPI specifici, utili allo svolgimento delle esercitazioni pratiche previste.

Nell’esprimere un sentito ringraziamento agli insegnanti e agli studenti per la loro partecipazione, Anna Mareschi Danieli ha detto “di considerare la scuola come un luogo privilegiato che permette, grazie al suo ruolo educativo, di promuovere attività di prevenzione, formazione e informazione specifiche rivolte agli studenti, intesi prima di tutto come cittadini e poi anche come futuri lavoratori; ciò risulta fondamentale sia per diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia ai fini di una reale e concreta sensibilizzazione al rischio ed ai possibili danni per la salute nella vita quotidiana e in ambito lavorativo”.

Anche per questo motivo la stessa vicepresidente ha consegnato agli studenti presenti una copia del “Manuale informativo per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro” realizzato dall’Ufficio Sicurezza di Confindustria Udine per i lavoratori neoassunti dalle imprese associate, “come auspicio di una loro futura entrata nel mondo del lavoro accompagnata da una sempre maggiore consapevolezza e adeguata cultura della sicurezza e della salute, che si comincia ad apprendere sui banchi di scuola, ma si deve continuare a coltivare in modo permanente, lungo l’intera carriera professionale”.

“Siete i testimonial culturali della sicurezza” ha poi detto il comandante Basile rivolgendosi ai ragazzi. “Vi porterete dentro il vostro bagaglio questa esperienza e questo percorso – un mix di attività formativa teorica e pratica – che vi tornerà utile anche quando non sarete più semplici studenti, ma protagonisti del mondo del lavoro e sarete chiamati ad avere cura della sicurezza non solo vostra, ma anche dei colleghi e dell’ambiente che vi circonderanno”.

Questa iniziativa rientra nell’ambito del rinnovato Accordo attuativo per la realizzazione del progetto “Promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico” sottoscritto da Confindustria Udine, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Inail (Direzione Territoriale di Udine), Comando Provinciale VVF Udine, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone, CEFS (Centro edile per la formazione e la sicurezza), Collegio Geometri della Provincia di Udine, Anmil e Unacma, e finalizzato a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, sostenendo il ruolo educativo della scuola nell’impostazione di azioni di formazione ed informazione nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro. L’intero progetto, nel corso dell’anno scolastico 2022/23, ha interessato 16 Istituti secondari di secondo grado del territorio di Udine, per un totale di 3.322 studenti coinvolti, confermando la valenza dell’iniziativa, peraltro già attestata nelle precedenti edizioni.