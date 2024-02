Consigliere per la valorizzazione e la tutela del paesaggio del Ministro Gennaro Sangiuliano  si è dimesso

L’avvocato Giuseppe Cuomo, già sindaco di Sorrento, nominato consigliere per la valorizzazione e la tutela del paesaggio dal Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano si è dimesso. La conferma in una nota del Ministero che però sminuisce la questione: “Con riferimento a notizie riportate dagli organi di stampa, si rende noto che le vicende narrate non erano a nostra conoscenza fino ad oggi. L’avvocato Giuseppe Cuomo, già sindaco di Sorrento, è stato nominato consigliere del Ministro per la valorizzazione e la tutela del paesaggio in virtù della sua esperienza amministrativa e legale. Non è il primo ex sindaco, anche in passati governi, ad essere nominato consigliere. L’incarico è assolutamente a titolo gratuito e non è mai stato erogato alcun rimborso per spese di viaggio o ad altro titolo. Pur non rilevando alcun profilo penale in questa vicenda e non risultando nemmeno indagato, come correttamente riportato, l’avvocato Cuomo ha rassegnato le proprie dimissioni che sono state accolte”. Lo fa sapere l’ufficio Stampa e Comunicazione del ministero della Cultura. Cuomo sarebbe stato socio di una ditta incappata in una interdizione antimafia.