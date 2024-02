La rotta balcanica e “i muri che si stanno costruendo” in scena nell’evento organizzato da possibile al circolo ARCI Cas’Aupa di Udine

Molte decine di persone si sono susseguite dalle 11:30 alle 17:30 oggi al Circolo ARCI Cas’Aupa a Udine all’evento di Possibile su “Rotta balcanica e tutti i muri che stiamo costruendo”. Sono intervenuti Gianfranco Schiavone (Presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati) che nella mattinata ha disegnato con la consueta chiarezza lo stato della situazione sul tema migazioni e accoglienza sia a livello generale che in particolare in Fvg, regione definita sul tema, non a torto, la Cenerentola d’Italia grazie alle politiche di assoluta chiusura volute e attuate dalla giunta Fedriga e purtroppo anche, in massima parte, dalle amministrazioni locali. Presenti all’evento anche Paolo Pittaro (Garante regionale dei diritti alla persona) e rappresentanti dello sportello diritti della CGIL, ANOLF-CISL, Ospiti in Arrivo (che ha anche organizzato il pranzo di autofinanziamento), Rete DASI, il Centro di Accoglienza Ernesto Balducci, Oikos, Time for Africa, Rete Solidale Pordenone, l’Associazione Immigrati di Pordenone e Medici Senza Frontiere. A moderare Andrea Di Lenardo (Capogruppo Alleanza Verdi Sinistra Possibile in Consiglio comunale a Udine). Francesca Druetti e Jessi Kume di Possibile hanno presentato il numero di “Ossigeno” (rivista edita da People) dedicato ai 10 anni dalla strage di Lampedusa. Presenti anche i consiglieri regionali Serena Pellegrino, Furio Honsell e Simona Liguori, l’assessora Arianna Facchini di Udine, la consigliera comunale di Udine Anna Paola Peratoner, oltre al già citato Andrea Di Lenardo, e il consigliere comunale di Tavagnacco Oscar Bonetti.