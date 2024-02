Furio Honsell sulle manifestazioni a sostegno del cessate il fuoco e la pace svoltesi a Pordenone e a Trieste

“Come Open Sinistra FVG siamo a testimoniare l’orrore per quanto sta avvenendo a Gaza, dove l’esercito israeliano sta provocando una catastrofe umanitaria presso il popolo Palestinese nell’indifferenza di tanti. Se partecipiamo a manifestazioni come quella di oggi a Pordenone e sin dalle prime a Trieste ormai più di tre mesi fa, è perché riteniamo che ci debba essere un cessate il fuoco nel nome della pace e della giustizia e non condividiamo la posizione d’appoggio unilaterale all’esercito israeliano più volte espresso dal Presidente di questa regione in aula consiliare”. Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale per la circoscrizione di Pordenone di Open Sinistra FVG.