Consiglio Regionale Fvg: sì unanime a mozione Honsell (open) per valorizzazione dell’archeologia industriale

“Oggi è stata approvata all’unanimità la mozione da noi presentata per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale in Friuli

Venezia Giulia e per la creazione di una rete regionale di questi siti. Conservare e trasmettere la memoria della storia sociale della nostra

regione è un obiettivo fondamentale.” Così in prima battuta il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG. “Dalla Centrale di Malnisio all’Amideria Chiozza, dalle Cave del Predil alle numerose fornaci, officine, fonderie e cotonifici, il Friuli Venezia Giulia custodisce un patrimonio vastissimo. Riteniamo auspicabile – sottolinea il rappresentante di Open Sinistra FVG – che questi luoghi possano essere progressivamente musealizzati e resi fruibili anche a fini turistici e culturali. Esprimiamo – conclude Honsell – grande soddisfazione per l’approvazione unanime e per la positiva accoglienza riservata alla mozione.”