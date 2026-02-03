Spazio Udine: Tornano gli aperitivi sociali, approfondimenti sul referendum e la Fotomaratona

Capire l’attualità, vivere la città e riscoprirne la bellezza attraverso un obiettivo fotografico. Spazio Udine inaugura il 2026 confermando la sua missione: trasformare i luoghi comuni in luoghi di confronto. L’anno si apre con un calendario di appuntamenti che spaziano dalla discussione dei grandi temi di attualità alla condivisione informale davanti a un aperitivo, fino al ritorno della maratona fotografica che due anni fa aveva animato le vie del centro.

Un’agenda fitta di impegni nata per chi crede che la partecipazione sia il miglior modo di abitare Udine. “Vogliamo continuare a essere uno spazio aperto dove il dialogo sulla città incontra la cultura e l’attualità – commenta Antonella Fiore, presidente di Spazio Udine – Dagli aperitivi, che sono il cuore della nostra socialità, fino alla Fotomaratona, il nostro obiettivo rimane quello di coinvolgere i cittadini in modo attivo e propositivo.”

Il ritorno degli “Aperitivi di Spazio Udine”

Si parte mercoledì 4 febbraio. Dopo il riscontro positivo delle scorse edizioni, tornano gli incontri informali dedicati a soci, simpatizzanti e cittadini curiosi. Appuntamento ogni primo mercoledì del mese, dalle 18 alle 20 al Diversamente Bistrot di Corte Savorgnan. Un’occasione per conoscersi, scambiare idee sulla città e fare rete in un ambiente conviviale.

Focus sul Referendum Giustizia

Entro la fine di febbraio verrà organizzato un incontro pubblico dedicato al prossimo Referendum sulla Giustizia. L’obiettivo è fornire alla cittadinanza strumenti critici e oggettivi per comprendere i quesiti referendari, grazie al contributo di esperti del settore.

Seconda edizione della Fotomaratona

A fine maggio tornerà la Maratona Fotografica di Spazio Udine. Dopo lo straordinario successo della prima edizione di due anni fa, l’associazione, questa volta in collaborazione con FARè: e la Caffetteria al Vecchio Tram, ripropone la sfida creativa che invita cittadini e turisti a immortalare gli angoli più suggestivi (o nascosti) di Udine seguendo temi specifici. Un evento che trasforma la città in un set a cielo aperto e che culminerà, come da tradizione, con la premiazione degli scatti più significativi. Tutte le migliori fotografie, novità di questa seconda edizione, saranno anche esposte in una mostra dedicata.