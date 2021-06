Continua la stagione del Teatro Pasolini di Cervignano con numerosi eventi fino a fine giugno

T’immagino vicino la stagione del Teatro Pasolini di Cervignano continua con numerosi eventi fino a fine giugno, in Teatro e al Parco Europa Unita.

Il 5 giugno (Teatro Pasolini, ore 20), protagonista della stagione di prosa, a cura del CSS in collaborazione con ERT Circuito multimediale del FVG e a.Artisti Associati, la danza della compagnia Arearea, che presenta l’ultima coreografia di Marta Bevilacqua, Il Rovescio, una produzione Arearea in co-produzione con Hangartfest – Pesaro.

Il Rovescio è una tappa importante della ricerca coreografica di Marta Bevilacqua su tema del doppio, per una riflessione attualissima sulle sorti della cultura contemporanea e della convivenza sociale. Come in altre creazioni della coreografa, anche il Rovescio si nutre di opere e saggi di filosofi e pensatori contemporanei. In questo caso si tratta di Albert Camus e dell’opera Il Diritto e il Rovescio che si intrecciano con il racconto per immagini dell’illustratrice Marion Fayolle Gli amori sospesi e le immagini protosatiriche de Le Monde Renversè.

I quattro danzatori in scena - Alejandro Bonn, Angelica Margherita, Gioia Martinelli, Carolina Alessandra Valentini - si misurano con parole che oggi paiono vuote: potere, libertà, temperanza, diritto accompagnati da un grande classico della cultura della pace, della speranza, del rispetto della complessità esistenziale: Dark Side of the Moon dei mitici Pink Floyd.

La stagione di musica prosegue il 10 giugno con Perpendicolare, l’ultimo progetto di Cristina Donà con Daniele Ninnarello e Saverio Lanza, mentre la location all’aperto del Parco Europa Unita, che si prepara ad accogliere 4 eventi di grande richiamo con protagonisti della musica e del teatro comico, per serate all’insegna di risate intelligenti, leggerezza, sonorità e voci di indiscussa qualità.

Sono infatti in arrivo al Parco Europa due protagonisti del teatro comico come Paolo Rossi (15 giugno, ore 21), accompagnato dai fedelissimi Virtuosi del Carso in L’operaccia del pane o libertà, e Debora Villa (29 giugno, ore 21), con il suo nuovo recital Venti di risate!

Per gli appassionati di musica, 2 concerti evento, il 19 giugno (ore 20) il mega concerto dei Nomadi in concerto, tre ore di musica del progetto Per mille anni il suono delle idee e il 22 giugno (ore 21) la splendida voce di Tosca interprete del progetto Morabeza.

