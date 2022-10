Convegno Ance (rappresentanza dei costruttori edili industriali) di Confindustria Alto Adriatico sul rapporto banche-imprese

ANCE Alto Adriatico, l’Associazione di rappresentanza dei Costruttori Edili industriali delle province di Gorizia, Pordenone e Trieste afferente a Confindustria Alto Adriatico, organizza un convegno articolato in due appuntamenti che si terranno rispettivamente il 20 e il 28 ottobre 2022 presso la Sala Convegni della sede di Pordenone di Confindustria Alto Adriatico, dal titolo “Come cambia il rapporto banca-impresa: le nuove linee guida EBA LOM”, dalle ore 15:00 alle 17:00.

Al centro del convegno le Linee Guida emanate dall’EBA, l’Autorità Bancaria Europea, in materia di concessione e monitoraggio del credito (Loan Origination and Monitoring in inglese, da cui l’acronimo LOM) in vigore da circa un anno e gradualmente estese a tutti i prestiti esistenti e non solo a quelli di nuova concessione, che segnano un vero e proprio cambio di paradigma in materia, destinato a produrre impatti significativi nel rapporto tra banca e impresa.

Alle imprese, infatti, le Linee Guida chiedono di produrre un set informativo che sia sufficiente, accurato e aggiornato; contestualmente impongono alle Banche di affiancare all’analisi storica dei dati anche, e soprattutto, l’analisi prospettica.

“In altri termini il credito non sarà più concesso sulla base delle garanzie presenti, quanto piuttosto sulla capacità dell’impresa di dimostrare la sua capacità di produrre adeguati flussi di cassa prospettici”, sintetizza ai propri associati il Presidente ANCE Alto Adriatico Elvis Santin sottolineando la necessità che tutti siano consapevoli del grande cambiamento in atto e delle implicazioni che ne derivano. “In buona sostanza non si farà più il credito solo sulle garanzie” – spiega Walter Lorenzon, Presidente della Cassa Edile di Pordenone e Vice Presidente della BCC Pordenonese e Monsile – “e se l’analisi di bilancio rimane un caposaldo dell’analisi del merito creditizio dell’impresa, al contempo tutte le imprese, anche quelle di piccole dimensioni, dovranno iniziare a produrre un business plan nel quale gli obiettivi perseguiti siano ricondotti a proiezioni economiche, patrimoniali ma soprattutto finanziarie”.

“Questo significa, in primo luogo, che la pianificazione deve entrare nella quotidianità dell’imprenditore come strumento necessario per sé, per comprendere chi è e cosa vuole essere. Insomma, per generare valore. Una partita fondamentale per le nostre imprese, e per il cambio culturale e di mentalità che comporta, sulla quale l’Associazione è al fianco dei propri soci, anche con iniziative come questa, finalizzate in primo luogo a dare informazioni e fare chiarezza, facendo da “faro” per illuminare il cammino” conclude Santin.

Il relatore principale del convegno sarà il Prof. Gabriele Toniolo dell’Università di Padova, Consulente e formatore in ambito rischio di credito e finanzia aziendale. Ad aprire i lavori il Presidente di ANCE Alto Adriatico Elvis Santin seguito da Walter Lorenzon, Presidente della Cassa Edile di Pordenone e Vice Presidente della BCC Pordenonese e Monsile. Previsto anche un intervento del Dott. Gianfranco Pilosio, Direttore Generale della BCC Pordenonese e Monsile.

Il convegno è dedicato agli associati e, per coloro i quali non potranno essere presenti, potrà essere seguito con un webinar in diretta.