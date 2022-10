Sexappeal: l’italiano è la lingua più seducente al mondo. Basta non farsi vedere

In occasione della settimana della lingua italiana il portale di apprendimento Preply, piattaforma online che mette in comunicazione un network globale composto da studenti di oltre 180 nazioni e 32.000 insegnanti di lingue straniere, ha condotto un esperimento al fine di identificare quali sono le lingue più seducenti in base all’aumento di frequenza cardiaca che provocano in chi le ascolta. Anche se sfugge la ratio finale dell’esperimento, i risultati dimostrano che l’italiano è la lingua più seducente, insieme alle altre lingue romanze francese e portoghese, mentre l’olandese sarebbe l’idioma meno arrapante. In sostanza anche la scienza confermerebbe l’antico stereotipo secondo cui saremmo non solo, poveri ma belli, ma anche veri campioni del bel canto e della musicalità linguistica in generale. Scherzi a parte lo studio è serio ed è basato sul metodo scientifico, si basa infatti sulla registrazione della frequenza cardiaca dopo aver ascoltato delle frasi seducenti in diverse lingue. Ebbene l’italiano è la lingua con più sex appeal dato che ha provocato il maggior aumento della frequenza cardiaca tra i partecipanti allo studio, mentre Tedesco, giapponese e olandese sono le lingue meno seducenti. Come detto il battito cardiaco aumenta quando proviamo piacere e quando ci piace la persona che abbiamo di fronte. In questo caso, i partecipanti al test potevano solo sentire la voce e non vedere il proprio interlocutore. Tutti i partecipanti hanno iniziato il test con una frequenza cardiaca a riposo di 65 battiti al minuto (bpm).

Cosa si evince da questi numeri?

Il battito cardiaco ha rivelato che l’italiano è la lingua con il maggiore sexappeal. In media, la frequenza cardiaca dei soggetti che hanno partecipato al test è aumentata quasi di un quarto dopo aver sentito una frase sensuale in italiano. Cosa rende una lingua sensuale, lo spiega Aleksandra Stevanovic, linguista e traduttrice: “Le lingue come l’italiano seguono uno schema: consonante, vocale. Quindi ogni sillaba finisce con una vocale. All’orecchio umano, questo suona molto musicale, cosa che percepiamo automaticamente come più attraente. Il tedesco è risultato essere una delle lingue percepite come sensuali per questo motivo, perché spesso la lingua tedesca consiste di molte consonanti in fila. Questo tende ad essere percepito come poco musicale”. Le lingue romanze in particolare ci fanno battere il cuore. L’italiano, il portoghese, il francese e lo spagnolo appartengono a questo ramo linguistico. Quando sentiamo parole come L’amore, o amor, l’amour e el amor, ci sciogliamo più facilmente. Le lingue germaniche non risultano particolarmente attraenti. Bisogna dire che questi compensano con altri fattori attrattivi, meno romantici, ma forse altrettanto gratificanti.