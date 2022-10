Spirito territoriale

“Le cancellano l’esame fissato un anno e sette mesi fa: lo vuole in ospedale? Nel 2024” Questo il titolo di una notizia on line, del 18 ottobre 2022, del maggiore organo di stampa della regione.

Ieri, sempre la stampa locale, ci informava della soddisfazione espressa dall’assessore competente per il positivo risultato realizzato dalla sanità regionale, da lui guidata, in termini di avanzo di amministrazione. In fin dei conti, un bravo padre di famiglia che ci educa al sacrificio, al risparmio. Visto i tempi che si prospettano: il sabato tutti a ginnastica, per la nostra salute, naturalmente.

Zihal