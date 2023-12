Convegno organizzato dal PRC e Sinistra Europea a Trieste: L’avanzata dell’estrema destra nelle istituzioni in Europa

In numerosi paesi europei, da anni si va assistendo ad una crescita delle forze di estrema destra che in alcuni casi come in Italia e in altre realtà dell’Est, sono divenuti partiti di governo mentre in altri condizionano pesantemente la vita politica e sociale. Alcuni di questi partiti rivendicano orgogliosamente la continuità con coloro che hanno portato alla Shoah e alla Seconda guerra mondiale, altri si rendono più presentabili ma insistono su una identità xenofoba, su un approccio autoritario, su un’idea di Stato quasi monocratico in cui le funzioni democratiche sono ridotte a mera forma. Ma in ogni Paese poi tali affermazioni si traducono in maniera specifica ed evidenziano anche contraddizioni. Partendo da questo il Partito della Rifondazione Comunista, insieme alla Sinistra Europea, organizza per sabato 16 dicembre, presso l’NH Hotel, Corso Cavour 7 a Trieste, un convegno dal titolo “L’avanzata dell’estrema destra nelle istituzioni in Europa”. L’incontro sarà diviso in 3 sessioni a cui seguiranno le conclusioni e vedrà la presenza di numerosi ospiti internazionali provenienti da Ungheria, Croazia, Austria, Slovenia e Spagna. Ci saranno esponenti di rilievo del mondo politico e delle associazioni antifasciste fra cui il presidente dell’ANPI, Gianfranco Pagliarulo. Ma non mancheranno rappresentanti di quel mondo come Arci, Cgil, Progetto Alpe Adria, Linea D’Ombra, che fanno di una resistenza politica, sociale e culturale il proprio punto di forza per affrontare questo vero e proprio rigurgito nero.

Il convegno partirà da una riflessione sul presente per evidenziare quali possono essere le modalità per impedire il rafforzamento di queste forze anche in vista delle prossime elezioni europee di giugno.

Fra le tante presenze di rilievo da segnalare il presidente del Partito della Sinistra Europea, Walter Baier, il segretario nazionale del PRC, Maurizio Acerbo, l’ex europarlamentare ora componente del Segretariato della Sinistra Europea, Eleonora Forenza e la parlamentare del PCE Marta Martín Morán, il Consigliere Regionale FVG di Open Sinistra Furio Honsell.