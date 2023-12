Un laboratorio mobile d’informatica per gli alunni della Carducci e della Marconi

Le scuole primarie Marconi e Carducci acquisiscono una serie di nuovi device informatici, realizzando così un nuovo laboratorio d’informatica mobile. Il progetto, promosso dall’Istituto Comprensivo Udine 6 e finanziato dalla Fondazione Friuli, ha permesso l’acquisto di 25 chromebook e una serie di tablet, che vanno ad arricchire notevolmente l’attuale inventario dei dispositivi a supporto delle attività didattiche. I computer portatili a disposizione dei due plessi scolastici sono ora in totale 40, a cui si aggiungono circa 15 tablet.

Le competenze informatiche hanno assunto un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni, tanto per le esigenze lavorative e scolastiche quanto per il tempo libero. La digitalizzazione è pervasiva in tutti gli aspetti della vita, dall’economia all’intrattenimento, dalla comunicazione alla risoluzione dei problemi.

L’integrazione dell’informatica nell’istruzione scolastica assume perciò un ruolo sempre più cruciale. Imparando a utilizzare strumenti software, a navigare in modo sicuro in Internet, a comprendere i concetti di privacy e sicurezza online, e a sviluppare una consapevolezza critica sui media digitali, gli studenti diventano cittadini digitali responsabili e consapevoli delle scelte che compiono.

Inoltre, da un punto di vista più improntato alla didattica, va riconosciuto come già a partire dall’istruzione primaria l’informatica possa stimolare lo sviluppo di capacità come la risoluzione dei problemi negli studenti. Scomporre i problemi complessi in passi più gestibili è un’abilità essenziale e trasferibile a tutti gli ambiti scolastici, dalla matematica e le scienze alla letteratura, ma anche alla vita quotidiana, soprattutto nella gestione dei rapporti interpersonali.

L’informatica insegna agli studenti a ragionare logicamente, ad affrontare sfide in modo sistematico e a trovare soluzioni innovative, stimolando anche un certo grado di creatività. Questa esperienza incoraggia la loro immaginazione, li rende problem-solver originali e stimola la loro curiosità verso il mondo digitale. E più in prospettiva, l’informatica è uno dei settori in più rapida crescita in termini di opportunità di lavoro. Potenziare l’informatica nella scuola prepara gli studenti per le carriere future.