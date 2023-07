Convegno per i 20 anni della Casa delle Farfalle di Bordano (Ud)

Nel 2023 ricorrono i 20 dall’apertura della Casa delle farfalle a Bordano. Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale e la cooperativa Farfalle nella testa che gestisce la struttura, con la collaborazione di Legacoop FVG, hanno organizzato il convegno “Sulle ali delle farfalle. Tra pubblico e privato, per lo sviluppo di un turismo sostenibile nei piccoli borghi e territori marginali” che si terrà sabato 8 luglio, dalle 10, presso la Sala Consiliare del Municipio di Bordano.

All’evento parteciperanno l’Assessore Regionale alle Finanze, Barbara Zilli e il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Stefano Mazzolini, nonché Michela Vogrig, Presidente di Legacoop FVG. Parleranno, tra gli altri, Francesco Comotti, esperto di destination management e marketing turistico e Viljiam Kvalic, Direttore dell’Ente del turismo della Valle dell’Isonzo, in Slovenia.

« Proprio quest’anno, in occasione dei 20 anni dalla fondazione, la Casa delle farfalle dovrebbe raggiungere il numero più alto di visitatori dopo il boom che si era avuto per l’apertura. – dice Stefano Dal Secco, direttore della struttura di Bordano – In proiezione sui primi 4 mesi riteniamo che si possa superare la soglia psicologica dei 50 mila visitatori. Inoltre la cooperativa Farfalle nella testa raggiunge, nel 2023, anche la soglia dei 30 occupati, in stagione, quasi tutti residenti a Bordano o negli immediati dintorni. »

Per il secondo decennio di attività, gli organizzatori hanno creduto di non fermarsi alle celebrazioni, ma di usare questa occasione per guardare in avanti e per guardarsi intorno, partendo dall’esempio della Casa delle farfalle quale esempio di un progetto nato in un territorio svantaggiato e che da 20 anni continua a crescere senza fermarsi.

« La riflessione che ne traiamo – continua Dal Secco – è che i territori interni e disagiati, non solo possono vedere la nascita di iniziative imprenditoriali di successo, nel settore turistico, ma che proprio il loro essere periferici e marginali può rappresentare un’opportunità in tal senso. Ci troviamo in un territorio costellato da decine e decine di piccoli e grandi “gioielli”, con la maggiore biodiversità vegetale e animale d’Europa e che è praticamente sconosciuto ai più. Questo ci permette di svilupparsi nella direzione e nella maniera più giusta e più efficace: sempre di più, i turisti, sono alla ricerca di esperienze autentiche, vogliono vedere e toccare la Storia e le piccole storie. Sono cose che qui possiamo offrire in quantità ».

Il convegno si concluderà con una visita all’interno delle serre tropicali e nei giardini di PolliNation e un pranzo offerto dalle “Cucina delle farfalle”.

Tra un paio di settimane, poi, dopo questa giornata di riflessione, arriverà anche il momento della festa. Domenica 23 luglio infatti, alla Casa delle farfalle, sarà il giorno dei festeggiamenti per i 20 anni, con musica e chioschi aperti per tutti gli amici delle farfalle.