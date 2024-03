Se tu parli di sanità o di servizi sociali, fra una cosa e l’altra, spesso cade come un macigno la parola convenzionato.

Essa viene spesso usata per esprimere un improbabile accostamento alla parola pubblico. E’ chiaro che stiamo parlando di servizi universali che la nostra Costituzione garantisce in linea di principio, appunto, a tutti a prescindere dallo stato sociale o economico in cui il singolo si possa trovare.

Oggi, convenzione per questi servizi universali sembra giustificare ogni cosa o stato o, ancora, condizione sociale.

E’ una parola che giustifica tutto e che ci fa perdonare perfino lassù, dove si perdona anche il delinquente, previa confessione e pentimento.

E’ la forza del capitalismo, a ben guardare.

Il guadagno come motore di ogni fatto, anche quando riguarda salute e condizione sociale.

Convenzioniamoci, dunque, avremo un futuro in questo mondo.

Zihal